Olimpijski komitet BiH uručio opremu parasportistima

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je, nakon 18 mjeseci predanog rada u okviru projekta "Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!", obezbijedio za sportiste Paraolimpijskog komiteta BiH sportsku opremu i rekvizite u vrijednosti od 120.000 KM, koja im je danas uručena.

Oprema se sastoji od kombija sa posebno ugrađenom rampom za lakši pristup osobama u kolicima, profesionalnih sportskih kolica za košarku, sportske opreme za sjedeću odbojku i za stolni tenis.

"Ponosan sam na aktivnosti Olimpijskog komiteta BiH u vremenu krize. Danas smo kroz EU projekat značajno ojačali sportsku infrastrukturu paraolimpijskog sistema. Naša motivacija za pisanje i realizaciju projekta su planetarni uspjesi bosanskohercegovačkih paraolimpijaca. Realiziramo još mnoge EU projekte od kojih će u budućnosti najveći benefit imati sportisti i sportski savezi", kazao je Izet Rađo, predsjednik OK BiH.

Olimpijski komitet BiH, naglasio je Rađo, s ciljem da oprema ostane u službi razvoja parasporta u BiH, već nekoliko godina realizuje ovakve projekte, a koji se finansiraju sredstvima Evropske unije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020, a uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

"Realizacijom brojnih međunarodnih projekata, među kojima i projekat 'Parainspired', Olimpijski odbor BiH još jednom pokazuje da je društveno odgovorna sportska organizacija. Već duže vremena radimo na realizaciji ovog projekta kako bi omogućili svim sportistima da se nesmetano bave sportom što predstavlja njihovo osnovno ljudsko pravo. Ono što je najbitnije, implementacijom ovog projekta uspjeli smo postići osjećaj zajedništva kroz sport", rekao je Marijan Kvesić, potpredsjednik OK BiH.

Kvesić je dodao da je Olimpijski odbor BiH od strane partnerskih institucija iz regije i Evropske unije prepoznat kao ravnopravan i punopravan partner, a što se ogleda u velikom broju realizovanih međunarodnih projekata i onih čija realizacija je u toku.

"Olimpijski komitet BiH uručenjem ove opreme omogućio je da sport košarke u kolicima ponovo zaživi, a za mnoge naše mlade parasportiste da se mogu baviti sportom i pokazati svoj puni potencijal. Za većinu parasportova potrebna su velika novčana sredstva, posebno za nabavku sportske opreme, kao što su profesionalna sportska kolica za košarku i bez ovakvih projekata ne bismo mogli ostvariti značajne rezultate", kazao je Igor Ignjatović, reprezentativac BiH košarke u kolicima.

Said Fazlagić, generalni sekretar OK BiH, kazao je da je projekat "Parainspired" prvi put omogućio sistemsko i sveobuhvatno istraživanje u oblasti parasporta u BiH. Kao rezultat ovog istraživanja, uspješno su sprovedene mnogobrojne edukacije i publikovan je "Priručnik za parasport" koji je namijenjen trenerima i parasportistima.

"Nakon završenih edukacija, preostaje nam organizacija egzibicionih mečeva u BiH i Srbiji, te završna konferencija u Sarajevu, čime će ovaj projekat i zvanično biti okončan", pojasnio je Fazlagić.

Primopredaja opreme se organizovala pod sloganom BE INSPIRED – PASS IT ON (Inspiriši se – proslijedi dalje), kao svojevrsna poruka Olimpijskog komiteta BiH da iza svakog sportskog uspjeha stoji izvrsnost, trud i podrška. Stoga, inspirišite se i proslijedite dalje!