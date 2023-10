Oskarovka među članovima MOK

Mišel Jeo, prva glumica iz Azije koja je dobila nagradu Oskar, jedna je od osam novih članova Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Novi članovi MOK imenovani su u utorak na sjednici Generalne skupštine u Mumbaiju.

"Kada me pitaju kako sam postala glumica, uvek odgovaram da nikada nisam sanjala o tome da budem glumica, moj san je uvek bio da budem olimpijka. Sport je bio veliki dio mog života dok sam bila dijete i bavila sam se skvošom, atletikom plivanjem i skokovima u vodu", rekla je Jeo.

Zatim se osvrnula na:

"Sport je uvijek bio tu, ali kako sam postala deo olimpijske porodice? Ljudi koji biraju kandidate za nove članove veoma vode računa da to budu osobe koje dijele vrijednosti MOK, imaju strast, posvećenost i ispravnu ideologiju. Bilo mi je potrebno malo da ih uvjerim da sam to ja i da treba da budem dio ove porodice", dodala je ona.

Nekadašnja juniorska šampionka Azije u skvošu, osvojila je nagradu Oskar za najbolju žensku ulogu ranije ove godine za film "Sve u isto vreme"(Everything Everywhere All at Once), a u Holivudu se "probila" glumeći uz Pirsa Brosnana u filmu o Džejms Bondu "Sutra ne nikad ne umire".

Jeo je i ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija.

Uz nju, novi članovi MOK postali su džudistkinja Jael Arad, osvajačica prve olimpijske medalje za Izrael, mađarski biznismen i sportski radnik Balaš Furješ, nekadašnja odbojkašica Perua, sada političarka, Sesilija Roksana Tait Viljakorta, njemački sportski radnik Mihael Mronc, Petra Soerling, Švađanka koja je na čelu Svetske federacije stonog tenisa, Kin Jael-Joul Južnokorejac koji je na čelu Međunarodne klizačke federacije i predsjednik Olimpijskog komiteta Tunisa Marez Busajen.

