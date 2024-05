Ostvaren san: Odbojkašica Ukrine Lana Đuraš dobila poziv Srbije

Trinaestogodišnja Lana Đuraš, članica Odbojkaškog kluba Ukrina iz Prnjavora, pozvana je na pripreme pionirske reprezentacije Srbije i od juna nastavlja odbojkašku karijeru u OK Tent Obrenovac, jednom od najboljih klubova u Srbiji.

Kako Lana kaže za "Nezavisne", odbojku trenira od 2017, a prošle godine su je primijetili iz Odbojkaškog saveza Srbije.

"Primjetili se me prilikom testiranja talentovanih odbojkašica nakon čega sam pozvana na zimske pripreme, na Srebrnom jezeru a potom je uslijedio poziv od Nemanje Zekića, trenera pionirske reprezentacije Srbije i ujedno mog budućeg trenera u OK Tent da igram na majskom turniru u Beogradu. Na zimske pripreme su bile pozvane još dvije djevojčice iz Republike Srpske, ali u uži krug i za majski turnir u Beogradu pozvana sam samo ja. Nakon toga mi je ponuđeno da nastavim karijeru u OK Tent. Kao i svim djevojčicama koje treniraju odbojku uzor mi je Tijana Bošković. Nositi grb i igrati pod zastavom Srbije je veliko breme, koje ću sa zadovoljstvom opravdati. Osjećam ogromnu čast i odgovornost jer ću nositi boje Srbije na međunarodnim takmičenjima", kaže Lana.

Kako je istakla, škola ne ispašta zbog ljubavi prema sportu, odličan je đak i ide u osmi razred OŠ "Nikola Tesla" u Prnjavoru.

"Sportske i školske obaveze izvršavam maksimalno uz mnogo truda i rada. Odličan sam učenik od prvog razreda, sa prosjekom pet, i takođe sam učenica Muzičke škole 'Konstantin Babić', gdje pohađam časove gitare. Školovanje nastavljam u Obrenovcu, a tamo ću ići i u srednju školu", rekla je Lana i dodala da se u Srbiju seli već u junu, gdje će se spremati za Balkansko prvenstvo.

"Moji roditelji, kao i cijela porodica, sa oduševljenjem su prihvatili poziv koji sam dobila, a ja ću se truditi da na najbolji način opravdam njihova očekivanja", priča ova mlada odbojkašica i napominje da igra na poziciji primača, kao i da je njen talenat prepoznao Bojan Malbašić, trener OK Ukrina Prnjavor.

"On je vjerovao u mene, davao mi dobre savjete i jako sam mu zahvalna. Ponosna sam što imam trenera koji me podržava i inspiriše da budem bolja svaki dan", kaže Lana i dodaje da planira da završi fakultet, jer je obrazovanje ipak na prvom mjestu:

"Mnogo truda i rada treba uložiti da bi se stiglo do nekog cilja, a moj san je oduvijek bio da igram za reprezentaciju Srbije. Vrata su mi se otvorila, a na meni je da svojim radom i trudom opravdam ukazano povjerenje".

Lanina majka Dušica ističe da je cijela porodica sa velikim oduševljenjem primila vijest da je Lana pozvana u pionirsku reprezentaciju Srbije i novi klub.

"Oduvijek smo vjerovali u njen talenat i predan rad i ovo priznanje je dokaz njenog truda i posvećenosti. Znamo da će ova nova poglavlja u njenoj sportskoj karijeri donijeti mnogo izazova, ali smo sigurni da će ih sa neustrašivim duhom i napornim radom uspješno savladati. Njena posvećenost sportu je inspiracija za sve nas i jedva čekamo da je gledamo kako blista na terenu. Ponosni smo na nju", kaže Dušica.

Nadarenost za sport kod Lane je bila vidljiva još dok je trenirala atletiku, ali i folklor, kazao je za "Nezavisne" Bojan Malbašić, trener OK Ukrina Prnjavor.

"Ona je jedino dijete koje ja kroz treninge nisam morao opominjati ili bilo šta drugo prilikom vježbanja. Dovoljno je bilo da samo jednom pokažem vježbu ili da joj kažem šta treba da radi. To je bio glavni pokazatelj da će ona nešto postići i da će biti dobar sportista. Vrijeme je pokazalo da sam bio u pravu. Međutim naš klub je premali za nju i trudio sam se da je vodim na razna testiranja. Ljudi iz reprezentacije Srbije su u njoj vidjeli veliki potencijal. Ima još dosta toga za nadogradnju, ali vjerujem da će daleko dogurati", kazao je Malbašić.

