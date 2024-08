Osvojila medalju na OI pa se vratila kući da radi kao konobarica (VIDEO)

Kineska gimnastičarka Žu Jaćin osvojila je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a potom je pobrala simpatije čitavog svijeta nakon što je na postolju snimljena simpatična scena kada je shvatila da treba da zagrize medalju kao tradiciju svih onih sportista koji ih osvoje.

Kada je vidjela kako njene koleginice iz Italije, koje su osvojile zlato i bronzu - Alis Damato i Manila Espozito poziraju za selfi uz zagriženu medalju, ona je imala iskrenu reakciju koja je oduševila svijet i postala hit društvenih mreža.

Kineskinja koja ima 18 godina se poslije boravka u Parizu vratila u domovinu i dodatno oduševila javnost.

Naime, ona se vratila u svoj rodni grad Hengjang, gdje je počela da radi kao konobarica u restoranu svojih roditelja.

Ona je objavila i video na mrežama, gde je jasno svima stavila do znanja da je čvrsto na zemlji i da nije "poletjela" nakon velikog uspjeha u Parizu i osvajanja srebra sa samo 18 godina.

That cute Chinese gymnast, Zhou Yaqin, who learned the Olympic custom to bite medals after winning a silver one, returned home to work at the restaurant of her parents. For marketing she serves food now in her Olympic uniform in the “Fat Brother”, Local Cuisine Restaurant… pic.twitter.com/RJ63RceWWT