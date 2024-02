Otkazan boks meč koji je čekala čitava planeta

Bokserska borba vijeka između Tajsona Fjurija i Oleksandra Jusik je odgođena nakon što se britanski bokser povrijedio na treningu.

Fjuri i Jusik su se trebali boriti 17. februara u Saudijskoj Arabiji za titulu neprikosnovenog teškaša s obzirom da pobjedniku pripadaju pojasevi u četiri najvažnije organizacije (WBA, WBC, WBO i IBF).

Naime, Fjuri je zaradio posjekotinu tokom sparinga koja, prema mišljenju ljekara, neće zaliječiti za dvije sedmice, te je on otkazao dolazak u Saudijsku Arabiju 17. februara.

Tyson Fury suffered a severe cut today while sparring that required stitches and his undisputed heavyweight championship fight with Oleksandr Usyk, scheduled for Feb. 17 in Riyahd, Saudi Arabia, has been postponed, sources tell ESPN.