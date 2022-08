Otkrivene riječi Džošue poslije poraza protiv Usika

Novi krah Entonija Džošue i svaku izrečenu riječ Oleksandru Usiku uhvatili su mikrofoni u ringu, poslije meča.

Objavljen je novi video snimak između Džošue i Usika nakon njihovog revanša, koji otkriva pojedinosti izrečene između dva borca.

Nakon rukovanja, Usik je dobio komplimente od Entonija koji mu je rekao: “Ti si vrlo jak tip. Nije me briga za snagu, moram imati vještine. Biti jak ne pobjeđuje u boksu, vještine dobijaju mečeve. Nisi jak, kako si me pobijedio? Kako? Zbog vještine, imao sam karakter i odlučnost.”

Britanski borac ni u revanšu nije mogao da savlada stamenog Ukrajinca koji je kroz cijelih 12 rundi tukao Džošuu.

Entoni nije uspio promijeniti tok duela u svoju korist, a poentirao ga je Ukrajinac koji je održao još jednu boksersku majstoricu, prenosi "Give me sport".

REVEALED! What Anthony Joshua & Oleksandr Usyk said to each other at the end of their fight