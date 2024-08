Otvorene Paraolimpijske igre u Parizu (VIDEO)

Paradom učesnika od Šanzelizea do Trga Konkord u Parizu su svečano otvorene Paraolimpijske igre.

Učestvovaće više od 4.000 takmičara u 22 sporta.

Takmičenja počinju danas uručenjem prvih medalja u tekvondou, stonom tenisu i biciklizmu. Prodato je više od dva miliona ulaznica za Paraolimpijske igre.

Sportisti su grupisani prema stepenu invaliditeta kako bi se obezbijedio, što je više moguće, ravnopravniji tretman.

Best Opening Ceremony I've seen at the Paralympics. Magical. Divine. Diverse. Incredible setting, classic. It started slowly, but the several acts, the powerful speeches, all add up to top marks. Enchanting. Paris at its best. The French at their most formidable. What a show...… pic.twitter.com/dih4g7ITrM