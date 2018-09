Ovog vikenda se u Banjaluci održava "Run&More Park"

Banjaluka će u subotu i nedjelju biti u znaku sporta, muzike i zabave jer se ovog vikenda u gradu na Vrbasu održava festival "Run&More Park" u okviru kojeg će biti održana trka na 10 kilometara, "Vitalia banjalučka desetka".

Svečano otvaranje festivala, koji ima za cilj promociju sporta, zdravog života, druženja i pravih vrijednosti, u parku "Mladen Stojanović" je zakazano za subotu u 17 časova. Nakon toga će biti održano i prvo takmičenje, a u pitanju je Kup trka na 1,2 kilometra na trim-stazi.

Biće organizovana i zabavna sportska takmičenja (Park Workout, CrossFit, Pole Sport), a od 19.15 je zakazan start "Nektar FunRun" trke, koja bi trebalo da okupi nekoliko hiljada onih koji trče zbog zabave i dobrog društva. Trka "Nektar FunRun" ima humanitarni karakter jer svi trkači su ujedno i učesnici akcije "Trčimo za one koji to ne mogu", a to znači da će sva prikupljena sredstva od kotizacije (čiji minimalan iznos je jedna KM) biti donirana Servis centru "Dajte nam šansu - Zvjezdice" i Dnevnom centru za lica sa autizmom "Djeca svjetlosti".

Bogat program prvog dana festivala u parku "Mladen Stojanović" upotpuniće zabavne trke muškaraca u štiklama te trke u vrećama, trke parova sa balonima i trke konobara sa tacnama i pivom. Za muzički dio programa su zaduženi poznati di-džejevi Danijel Čehranov, Yakka, Nebs Džek, Vladimir Mačkić - Maca dok je koncert benda "Ultrazvuk" u nedjelju naveče.

Kulminacija festivala "Run&More Park" je u nedjelju, kada od 10 časova startuje "Vitalia banjalučka desetka", u sklopu koje će biti održana i trka na pet kilometara.

Trka na 10 km se se prvi put održava u Banjaluci, a oko 2.000 trkača će tokom dva kruga trčati najljepšim banjalučkim alejama i naseljima u srcu grada. U Banjaluku su stigla poznata dugoprugaška imena poput Kenijca Stenlija Kipruta, legendarne srpske maratonke Olivere Jevtić, bh. maratonke Lusije Kimani, Nemanje Cerovca, Kristijana Stošića, Nikole Raičevića....

Za vrijeme trajanja ovih trka predviđena je izmjena režima saobraćaja u vidu potpunih obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama kuda prolazi trkačka trasa, a detalji koje ulice će biti zatvorene kao i sve ostale korisne informacije kako o trkama, tako i cjelokupnom programu festivala mogu se pratili preko aplikacije "Run&More Community".