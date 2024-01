Ozbiljan transfer pred pomolom? Čeka se Tijanin odgovor

U nekim ranijim razgovorima bilo je jasno da Srpkinja ni po koju cijenu ne želi da pređe u redove najvećeg rivala Ezačibašija. Vidjećemo da li će ovog puta šampion Evrope i Đovani Gvideti biti uspješni u svojoj namjeri.

Htjeli su je i ranije - to nikad nije bila tajna. S obzirom na to šta Tijana Bošković predstavlja u svijetu odbojke jasno je da bi najbolji evropski klub Vakifbank želio da je ima u svojim redovima, ali do sada nije bilo nikakve šanse. Da li se situacija promijenila - vidjeće se u narednom periodu, piše ''Mozzart sport''.

U petak je u turskim medijima izašla informacija da je Tijana dogovorila prelazak u Vakifbank i da će tokom ljeta napustiti Ezačibaši. Portal "voleybolmagazin" je tim povodom pozvao generalnog direktora Vakifa Banu Džan Šurman.

Ona je potvrdila da interesovanje postoji, ali da ništa nije završeno.

"Vakifbank želi u svom timu Tijanu Bošković, prenjeli smo joj to. Međutim, još nema riječi o potpisivanju i završenom transferu", poručila je Banu Džan Šurman.

U ovo vrijeme prošle godine se takođe pisalo da je na listi želja turskog velikana, ali Tijana je tada odlučila da ostane u Ezačibašiju. U martu je zvanično objavljeno da je potpisala novi ugovor "jedan plus jedan", a italijanski mediji su istakli da se radi o cifri od 1.400.000 evra za jednu sezonu.

Trener Vakifbanka i selektor Srbije Đovani Gvideti je u prethodnih godinu dana mogao dodatno da se uvjeri u njene kvalitete, mada znao je još od trenutka kada se pojavila u Turskoj koliko je moćna. Poziciju korektora kod njega u timu su tokom posljednjih sezona pokrivale Izabel Hak, Paola Egonu, pa Džordan Tompson. S obzirom na to da će Amerikanka vjerovatno da ode da igra profesionalnu ligu u domovini, a da je ujedno najavljeno da će tim napustiti prva zvijezda i kapiten Gabi Gimaraeš, jasno je da će aktuelnom šampionu Evrope gorjeti pod nogama.

Navijači tog kluba bili bi zadovoljni samo ukoliko bi došlo veliko ime poput Tijane Bošković. Nemaju mnogo opcija za pojačanja, pa će bez sumnje baciti sve karte na ove pregovore.

U nekim ranijim razgovorima bilo je jasno da Tijana ni po koju cijenu ne želi da pređe u redove najvećeg rivala Ezačibašija. Ona je u istom timu od 2015. godine - tačnije tokom cijele inostrane karijere, kapiten je ekipe i zaštitni znak kluba. Krajem prošle godine je u narandžastom dresu došla i do druge svjetske klupske titule, ali ono što možda može da je motiviše za prelazak jeste Liga šampiona.

Do tog trofeja, a i do titule u Turskoj, još nije uspjela da dođe. Pitanje je i da je ove sezone njena ekipa spremna za napad na tron. Čak i da je ubjeđena u to, sigurno da neće čekati kraj sezone kako bi dogovarala šta će za sljedeću. Pitanje njene budućnosti sigurno će biti poznato mnogo ranije.

Iako je u reprezentaciji napravila čuda, osvojila devet medalja u posljednjih devet godina i juri još samo olimpijsko zlato, klupska karijera joj nije toliko uspješna.

U Turskoj su trenutno sigurni da će biti velikih potresa. Mada, treba znati da njihovi mediji vole senzacionalizam. Prema njihovim riječima Tijana će narednih dana razgovarati sa čelnicima svog kluba Ezačibašija, kako bi čula njihove stavove, ali prema nekim izvorima želja za promjenom sredine je već otkrivena.

Vidjećemo da li će ovog puta šampion Evrope i Đovani Gvideti biti uspješni u svojoj namjeri. Ili će Tijana i dalje sanjati velike snove sa Ezačibašijem, ili možda ispuniti jednu od želja i otići u Italiju.

