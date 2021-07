Pandemija zakomplikovala učešće na OI: Nije lako konju doći do Tokija

Na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju sportisti će zbog bolje kontrole virusa korona prolaziti stroge mjere, koje će im prilično otežati svakodnevicu u olimpijskom selu, karantin se podrazumijeva, ali je sve to što će oni proći ništa u poređenju sa onim kroz šta prolaze konji.

Ove plemenite životinje su decenijama unazad redovni participanti Ljetnih igara, jahanje se kao sport "primilo" među velikim brojem navijača i našlo svoje mjesto pod suncem u olimpijskoj porodici sportova, a tako će biti i u Tokiju, gdje se očekuje vrlo neizvjesna borba na poligonu. Proces registracije konja svakog takmičara za Olimpijske igre, i svakog saveza, potom slanje na konačnu destinaciju je priča za sebe koja zahtijeva nerve debele kao brodsko uže.

"Konje ne testiraju na virus korona, ali ih testiraju za mnoge, mnoge druge stvari. Samo zdravstveni sertifikat sadrži 30 stranica. I očito je da konji ne mogu da koriste aplikacije", kaže direktor Američkog jahačkog saveza Vil Konel.

Konji se stave u boksove, a oni u avion, ali to je lakši dio jer slijedi papirologija koju dodatno kompikuje ruta letova u doba pandemije. Svaka životinja koji se takmiči u okviru Međunarodnog jahačkog saveza ima mikročip i pasoš sa dijagramom njihovih ličnih podataka. Za mnoge konje koji putuju u Tokio to neće biti prvi međunarodni let, ali će biti najduži. Tu leži nova poteškoća. Zbog pandemije broj letova iz Sjeverne Amerike ka Japanu je redukovan, pa će većina konja morati da ide zaobilaznim putem. Sa presjedanjem u Evropi. U totalu, letovi 22 konja koja Amerika šalje kao dio svoje jahačke ergele, koštaće Savez 12.500 dolara od Njujorka ili Majamija do neke evropske destinacije, pa potom do Japana. Na svakom letu biće veterinari, dodatno osoblje koje će se brinuti za svakog konja, hiljade kilograma opreme i dovoljno hrane za prehranu svih konja mjesec dana. Ni tu nije sve baš jednostavno.

"Svaki konj ima svoj način ishrane, svoju dijetu, pa se i različita vrsta hrane mora odobriti za različite timove i njihove konje", pojašnjava Konel i ovu komplikaciju koja čeka svaki savez.

U Evropi će konje dočekati njihovi jahači i trenirati do polaska u Tokio, a to je najmanje sedam dana prije ulaska u karantin. Rezervni tim SAD se nalazi u Njemačkoj, tamo je šest rezervnih konja koje će angažovati samo u slučaju da neki od konja za takmičenje doživi povredu tokom treninga u Evropi. Ukoliko sve prođe prema očekivanju i bez neželjenih situacija, rezervni konji se vraćaju kući, a konji za takmičenje, ukupno 16 (SAD), letom preko Liježa i Dubaija, putuju za Tokio. U globalu, konji koji završe u Tokiju provešće mjesec dana u inostranstvu i na svakog od njih, na sve njihove potrebe, uključujući i letove, potroši se oko 55.000 evra

"Olimpijske igre uopšte nisu jefitna avantura. To je zaista ogroman izazov u pogledu logistike, ali, na kraju dana, svi sportovi su isti, zar ne? Na kraju dana, svi mi radimo na tome da se sportistima omogući da budu apsolutno najbolji i da postignu najbolje rezultate tog dana. Naši sportisti, igrom slučaja, imaju šest nogu i rep između njih", kaže Konel. Inače SAD će u Tokiju predstavljati čak 613 učesnika. Igre u Tokiju startovaće 23. jula i trajaće do 8. avgusta.

(Telegraf)