Pavle Dujaković osvojio Svjetski kup u Poreču

Karatista banjalučke Energije Pavle Dujaković ostvario je novi veliki uspjeh osvojivši zlatnu medalju na Svjetskom kupu u Poreču.

Dujaković je slavio u konkurenciji do 21 godine u katagoriji do 60 kg. Dujaković je do zlatnog odličja stigao nakon što je u finalu bio bolji od takmičara iz Sjeverne Makedonije, Fahika Veselije kojeg je savladao sa 5:3. Predhodno je pobijedio još četiri rivala, oružje pred njim su položili takmičari iz Azerbedjžana, Španije, Njemačke i tkz.Kosova. Svjetski kup je jedno od najprestižnijih takmičenja na svijetu koje okuplja najbolje mlade karatiste svijeta.