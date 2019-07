Pelikan pobjednik druge etape Trke kroz Srbiju, Salvador ostao u žutom

Pobjednik druge etape Trke kroz Srbiju je član mađarskog tima Panona Janoš Žombor Pelikan, koji je etapu od Jahorine do Priboja prevezao za 3:11, 19 časova, dok je žuta majica i poslije drugog dana na grudima Enrika Salvadora iz ekipe Njuvejv Kofilok.

Mađarski biciklista imao je najviše snage u kraljevskoj etapi dugoj 142 kilometra, a gotovo polovina te dionice bila je izuzetno teška i mnogo više odgovarala brdskim vozačima. Nerijetko je i kiša smetala biciklistima, a takva situacija najmanje je štetila Pelikanu koji je presrećan zbog prve etapne pobjede.

"Trudio sam se da budem agresivan od samog starta, napadao sam na prva dva brda i vidio da imam šansu. U finišu sam imao i malo sreće, ali mislim da sam je zaslužio jer sam stvarno dao sve od sebe", rekao je Pelikan.

Iza njega su kroz cilj prošli Moran Vermulen iz austrijskog tima VSA KTM Grac, te vozač italijanskog tima Mito, Davide Bauće.

Ipak, najviše razloga za zadovoljstvo imao je pobjednik prve etape Salvador koji je stigao u glavnoj grupi, i čak povećao prednost u generalnom plasmanu sa dvije na četiri sekunde, ispred zemljaka Matea Đina Pergorara.

"Bio je vrlo dug i naporan dan. Naravno, presrećan sam što sam uspio da sačuvam majicu, ali moram da naglasim da je to zasluga mog tima. Ovo je bila odlična timska borba. Nadam se da mogu sačuvati prednost koja nije velika, ali je svakako psihološki značajna pred posljednja dva dana", rekao je Salvador.

Kada je u pitanju ispraćaj karavana sa Jahorine i doček u Priboju, teško je reći šta je bilo spektakularnije.

Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnaić simbolično je označio start trke, a prije toga je održano možda i najljepše predstavljanje ekipa ikada, jer su se biciklisti poslije tradicionalnog potpisivanja spuštali niz popularni "tjubing" koji je postao velika turistička atrakcija. Koliko su bili oduševljeni moglo se vidjeti da nisu ispuštali telefona iz ruke nastojeći da ovjekovječe ovu zanimljivu inovaciju.

"Velika nam je čast što smo domaćini Trke kroz Srbiju i što je druga etapa krenula sa jahorine. Ova trka u potpunosti se uklapa u našu težnju da Jahorina bude turistički centar i u ljetnim mjesecima. Mogu da kažem da uspijevamo u tome jer smo prihode u ovoj ljetnjoj sezoni povećali za 40 odsto u odnosu na prošlu godinu, a ovakvi događaji sigurno nam mnogo doprinose. Na Jahorini se trenutno gradi sedam velikih infrastrukturnih objekata, čija vrijednost premašuje 33 miliona maraca", rekao je Ljevnaić.

Sa druge strane, u Priboju je bicikliste dočekalo više od hiljadu građana, pa je grad na Limu opravdao epitet grada sporta, a to smo mogli da vidimo i tokom proglašenja pobjednika. Umjesto uobičajenih ceremonija u kojima lokalni čelnici dodjeljuju medalje, u Priboju su to uradili najistaknutiji sportisti ove opštine. Prvi čovjek Priboja Lazar Rvović samo je naglasio da je srećan što je imao priliku da ugosti karavan kao i prošle godine, te da će to sigurno učiniti i iduće.

U četvrtak su na program dvije poluetape, a vremena će se na kraju sabrati u jednu. Prva se vozi na Zlatiboru, a zatim će karavan biti transprtovan do Mionice gdje će u večernjim satima biciklisti ponovo na drum. Posljednja etapa na programu je u petak od Mionice do Požarevca.