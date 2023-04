Pereira o skorom revanšu sa Adesanjom: Nema problema

UFC prvak srednje kategorije Aleks Pereira doveo je u pitanje mudrost odluke Izraela Adesanje da se odmah vrati s njim u revanš za naslov na događaju UFC-u 287. Isto tako brazilski borac je rekao da nema problema da se novi susret odmah održi.

Obraćajući se novinarima tokom dana za medije uoči njihovog glavnog turnirskog okršaja u Majamiju, Pereira je rekao da je sretan što će se po drugi put uzastopno boriti protiv Adesanje, pri čemu je svaki od njihova tri prethodna susreta završavao pobjedom Brazilca.

"Osjećam se jako dobro za ovu borbu, jako sam trenirao za ovu borbu, osjećam se vrlo dobro pripremljenim. Razlike se između ovog i prošlog meča. Posljednji put sam tražio da bude prvak, sada sam ovdje kao šampion. Jako dobro sam trenirao za ovu borbu", započeo je Pereira.

Pereira je priznao da je više nego sretan što je prihvatio trenutni revanš, s obzirom na to kako je porazio Adesanju u njihovom prvom UFC susretu na UFC-u 281 prošlog novembra, gdje ga je dokrajčio tehničkim nokautom dvije minute nakon pete runde u Njujorku.

