Petorostruka najbolja sportistkinja BiH Larisa Cerić: Medaljom u Tokiju krunisati karijeru

Osvajanjem medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. želim da krunišem svoju karijeru. Vjerujem da bi to onda bio neki kraj moje karijere, kaže bh. džudistkinja Larisa Cerić (26), koja je po peti put izabrana za najbolju sportistkinju BiH.

Cerićeva je u godini na izmaku nastavila ostvarivati vrhunske rezultate koji traju još iz juniorskih dana. Bogatoj kolekciji je dodala novu evropsku medalju, a posebno je zablistala u Maroku, gdje se dokopala srebrne medalja na Svjetskom prvenstvu u apsolutnoj kategoriji. Presretna je što je još jednom proglašena za najbolju sportistkinju u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH.

"Prvi put kad sam dobila ovu laskavu titulu je bilo nešto posebno, jer prva nagrada je nekako najdraža. Ipak, naravno da mi je drago što sam ponovo na vrhu. Još jednom sam pokazala kvalitet i to je krunisano što sam po peti put izabrana za najbolju u BiH. Svaka nagrada te tjera da postižeš još bolje rezultate, a na kraju svake godine taj trud se isplati priznanjem na Izboru najboljeg sportiste. Još jednom hvala 'Nezavisnim'", kazala je šampionka iz Travnika i članica Džudo kluba Nippon iz Sarajeva.

NN: Kako uspijevate toliko dugo ostati u samom vrhu svjetskog džudoa i koliko je teško zadržati konstantu vrhunskih rezultata?

CERIĆ: Forma je prolazna, nekada si u top formi, a nekad ne. Jednostavno, poslije nekog poraza uvijek sam se trudila se što prije vratim i da napravim dobre rezultate. Do sada mi je to polazilo za rukom. Svi ovi rezultati koje sam postigla su stigli temeljem dobrog i napornog rada, odricanjem i treninzima. Moram istaći i veliku podršku mojih roditelja, klupskih kolega, te mog trenera Branislava Crnogorca i Arijane Jahe, koji su me uvijek podržavali i nekada kada sam bila na dnu i kada nisam vjerovala u sebe, oni su bili tu. Sretna sam što ih imam u svom timu.

NN: Kako vidite godinu na izmaku, u kojoj ste potvrdili svjetsku klasu?

CERIĆ: Osvajanjem bronze na EP postala sam jedina bh. sportistkinja koja ima dvije evropske medalje u seniorskoj konkurenciji. Ostvarila sam i najveći poslijeratni uspjeh osvojivši drugo mjesto na SP u Marakešu. Godina je stvarno bila teška i prekretnica u nekim mnogim stvarima, ne samo u sportskim okvirima. Uspjela sam da se izvučem iz svega toga i da se motivišem i fokusiram, a na kraju se sve isplatilo kada sam proglašena za najbolju sportistkinju BiH. Ne žalim ni zbog jednog treninga i odluke koju sam donijela, jer ipak ovo sam ja, volim sport, džudo i volim da treniram.

NN: Šta možemo očekivati u 2018. godini?

CERIĆ: Očekuju me Svjetsko i Evropsko prvenstvo, gdje se nadam dobrom plasmanu. Trenutno sam trećeplasirana na svjetskoj rang-listi, tako da sezonu počinjem sa dobrog mjesta. Nadam se da ću prije svega da ispunim olimpijsku normu i sigurna sam da ću uspjeti. Iskreno se nadam da će me zaobići neke ozbiljne povrede.

NN: Imate li nekih neostvarenih sportskih želja?

CERIĆ: Pa, zasigurno da imam. Olimpijske igre su neka moja bolna tačka. To što je bilo u Riju, bilo je, idemo dalje. Sada ću biti četiri godine zrelija i sigurno ću se moći nositi s tim pritiskom. Nadam se da u Japanu neću izgorjeti u toj želji kao u Brazilu i da ću uspjeti da pokažem ko sam i šta sam i koliko mogu. Sigurna sam da, ukoliko se sve poklopi, taj dan ću moći da se dokopam te olimpijske medalje.

NN: Kakva je budućnost bh. džudoa, čini se da je mnogo pretendenata da budu Vaši nasljednici?

CERIĆ: Apsolutno se slažem. Tu su prije svega Aleksandra Samardžić, Toni Miletić, Harun Sadiković i Anđela Samardžić. To je jedan naš mladi tim, ali morate znati da rezultat ne dolazi preko noći. Starija sam od njih, i sigurno je da će oni mene naslijediti, a najviše šansi ima Aleksandra, koja dosadašnjim rezultatima stvarno pokazuju da je u neku ruku možda čak i bolja nego što sam ja bila u njenim godinama. Uz malo sportske sreće postizaće vrhunske rezultate.