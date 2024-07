Pimblet ima plan za dolazak do titule

MMA borac iz Liverpula, Padi Pimblet ne misli da je predaleko od pokušaja za naslov UFC prvaka u lakoj kategoriji, ali zna da ima još posla.

Bez ranga u vjerovatno najtežoj UFC-ovoj diviziji, Pimblet iz Liverpula ima priliku probiti se do liste lake kategorije na UFC 304 događaju, kada se 27. jula u Mančesteru, kada će se suprotstavi protivniku Kingu Grinu.

Pimblet (21-3) je dobio pet uzastopnih borbi od svog debija u UFC-u 2021. godine, ostvarivši svoju najveću pobjedu do sada u obliku legendarnog Tonija Fergusona u lakoj kategoriji, porazivši bivšeg privremenog prvaka odlukom sudija na UFC 296 događaju prošlog decembra.

UFC veteran Grin biće posljednja borba Pimbletovog ugovora, ostavljajući "Badija" na svojevrsnoj raskrsnici karijere. Ako se ne bori protiv uticajnih udarača za milione, Pimblet vidi potencijalni put do borbe za titulu.

"Bobi Grin, onda ću se boriti s Renatom Moisanom," rekao je Pimblet za "New York Post Sports" magazin. "Onda se bori protiv Benoe Sent Denisa, zar ne? Dakle, mogao bih pobijediti ili izgubiti i mogao bih završiti gore ili pasti. Ali, volio bih savladati Moisana i onda bi Beneil Darius bio savršen protivnik. Gdje je on, na listi je sedmi, od osam? Zatim, neko u prvih pet i onda očito idem na pojas ako je moguće", obrazložio je liverulski udarač, prenosi "Si".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.