Pimblet iz bolničkog kreveta pozvao Gordona na revanš

UFC borac iz Liverpula, ​Padi Pimblet nedavno je iz bolničkog kreveta poslao poruku Džaredu Gordonu. Britanac želi revanš i nije se ustručavao da uputi neke oštre riječi prema svom posljednjem protivniku.

Međutim, Gordon nije odustao i sam je poslao poruku postavivši sliku Pimbleta u bolnici.

Evo što je popularni britanski borac imao za reći o Gordonu.

"Da, želim mu razbiti glavu pred kraj godine. Okrenuću ga. Nadam se da će pobijediti Bobija Grina, jer ću mu slomiti ruku u rundi. Imao sam bokserski meč s njim i ipak sam pobijedio. Nadam se da je ovo gledao. Ti si je**no pseće g***o. U mom najgorem slučaju, nisi me mogao pobijediti u svom najboljem. Povrijeđen sam, sve ide po zlu, a ti me nisi mogao pobijediti u mom najgorem danu, a ja sam tebe pobijedio u tvom najboljem danu, jer si mala propalica” rekao je Pimblet.

Mnogo obožavalaca UFC-a prozvala je Pimbleta, jer je njegova borba protiv Gordona završila kontroverznom pobjedom.

Imajući to na umu, Gordon je možda izvukao najbolje iz ove razmjene s Pimbletom.

Funny thing is going into this fight I had an ankle injury as well, documented by UFC. I couldn’t walk for weeks after our fight too. I get why he’s angry. He knows I won. Like the rest of the world… https://t.co/Xnm2xtJ2K5