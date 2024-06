Pobjeda ili poraz - nebitno, Hil zahtjeva revanš protiv Pereire

Aleks Pereira bi možda želio provjeriti ispod svog kreveta prije spavanja. To je zato što ga Džamahal Hil nastavlja proganjati nakon što je izgubio od "Poatana" na glavnoj karti na UFC 300 događaju prošlog aprila u Las Vegasu.

Iako se ne može poreći da je meč završen regularno, sekvenca nije bila dovoljno "čista" da se nastavi dalje.

Zato Hil zahtjeva revanš.

"Aleks ima svoj zadatak ispred sebe", rekao je Hil na YouTubeu. "Ovog vikenda, on će se boriti protiv Jirija Prohaske koji brani titulu. Puno sreće u borbi, u ovom revanšu sa Jirijem, jer ako izgubiš? Zabole me ako mi ponude šansu za titulu - to smo ja i ti. Pobijedio si? Idem da ugazim sljedećeg tipa i vidimo se uskoro. Gubiš? Vidimo se uskoro.”

Pereira revanšuje sa Prohaskom na vrhu borbene karte UFC 303 ovog vikenda u Las Vegasu, prenosi "MMAmania".

