Pobuna "čirlidersica"

HJUSTON/VAŠINGTON - Navijačice, odnosno popularne "čirlidersice", koje zabavljaju publiku u pauzama mečava NHL-a /američkog fudbala/, pokreću tužbe zbog polne diskriminacije.

One se žale da su sramotno malo plaćene, izložene seksizmu muškaraca i prinuđene da se ponižavaju kako bi dobile posao.

Pet bivših navijačica odnijelo je protestno pismo u sjedište NHL-a sa zahtjevom da prestane iskorištavanje i ponižavanje "čirldersica" samo zato što su žene.

Prvi problem koji su navele odnosi se na "sramotnu satnicu od 7,25 dolara". Nije im plaćena puna tarifa, a prekovremeni radni sati su nepodmireni.

One ukazuju da su klubovi ekstremno bogati, ali da ne daju novac djevojkama.

"Kako je moguće da NHL franšiza koja na navijačicama zaradi nekoliko miliona dolara godišnje nije u stanju da im obezbijedi normalne radne uslove i zaštitu?", pitaju djevojke.

U tužbi se ističe da su navijačice na svom poslu oskudno obučene i ostavljene same da se brane od napasne gomile.

Prosječna cijena audicije za "čirlidersice" iznosi, otprilike, 50 dolara. NHL svake godine organizuje audiciju za nove pripadnice elitnog društva i popunjava mjesta u plesnoj grupi.

Teksaški NHL ligaš "Dalas kaubojs" ima pravilo da djevojke na audiciji moraju imati kratke "vruće" pantalone i sportski grudnjak.

Ali, kako bi selekcija bila potpuna, tu su i dodatni testovi poznati i kao "dželi beli". Riječ je o testu gdje djevojka pred "stručnom komisijom" mora skakati u mjestu kako bi se utvrdila količina masnog tkiva i pokazalo da li ima "zadovoljavajuće tijelo".

Posao NFL navijačice nije stalan. Uslov da se dobije to mjesto je da kandidatkinja ima stalni posao ili da studira. Djevojke su uglavnom plaćene po utakmici, a iznosi variraju od ekipe do ekipe, ali uglavnom je to 100 dolara.

Na udaru javnosti našli su se posebno "Vašington redskinsi", čiji je vlasnik Dan Snader prije desetak godina na svoju ruku posjekao 700 metara kvadratnih šume kako bi imao ljepši pogled na rijeku Potomak.

U tom klubu jedan od obaveznih poslova navijačica svake sezone jeste poziranje za timski kalendar.

Cijena kalendara kreće se oko 20 dolara, a navijačice su obavezne da kupe dio primjeraka i prodavaju ih na utakmicama.

"Čirldersice" smatraju ovakve poteze potpuno neprimjerenim, odnosno tretiraju ih kao polno iskorištavanje, navode američki sportski portali.