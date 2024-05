Počela trka "Sarajevo maraton": Nastupa oko 2.200 takmičara

SARAJEVO - U Sarajevu je počela najmasovnija sportska i trkačka manifestacija u Bosni i Hercegovini, peti po redu, 'Sarajevo marathon powered by Cedevita Vitamin Water', u organizaciji Udruženja 'Dečki u plavom'.

„Sudeći prema činjenici da je za 60 posto premašen prošlogodišnji broj prijavljenih učesnika, možemo reći da ovogodišnju manifestaciju slavimo kao praznik sporta, prijateljstva i druženja. Osim maratona na 42 km i polumaratonske trke na 21 km, učesnike očekuje utrka Alkaloid 5K Run, a za najmlađe tu je i BASH Kids Run. Takođe, želja nam je da ohrabrimo one koji istrče 5 km, da naredne godine podignu ljestvicu još više i spreme se za polumaraton, kasnije i za maraton, a sve u skladu sa našim sloganom 'Let’s run and have some fun'“, naveli su organizatori.

Na manifestaciji Sarajevo maraton nastupa oko 2.200 takmičara iz 44 države.

