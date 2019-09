Počeo "Banjaluka maraton 2019"

Počeo je "Banjaluka maraton 2019" u okviru kojeg se održavaju polumaraton, štafetni polumaraton, juniorska trka, free run trka na sedam kilometara, ali i rolerijada.

Centralni događaj, maratonska trka duga 42,195 kilometara, startovao je u 11 časova na Trgu Krajine, kao i start Magnetrans polumaraton i štafetni polumaraton.

Nekoliko minuta kasnije startovao Endmon free run, a pola sata ranije Triglav junior trka.

Staza je sertifikovana, tako da će se takmičari dobrim rezultatom moći kvalifikovati na Olimpijske igre 2020. godine - norma za maratonce je 2.11.30, a za maratonke 2.29.30.

Zbog održavanja maratona obustavljen saobraćaja. Saobraćaj je bio obustavljen u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom svetog Save od šest do 9.30, a u ostalim ulicama kojima se trči saobraćanje vozila obustavljeno je od 9.30 do 18.