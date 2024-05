Počinje Zlatna liga nacija u sjedećoj odbojci

Zlatna liga nacija u sjedećoj odbojci počinje danas u Sarajevu u areni hotela Hills. Bosna i Hercegovina biće domaćin najprestižnijeg takmičenja u organizaciji Paravolej Evrope ove godine, a na turniru će osim bh. reprezentacije učestvovati najbolje ekipe Hrvatske, Njemačke, Poljske, Ukrajine i Srbije.

Predsjednik Saveza sjedeće odbojke BiH Hajrudin Zekić je istakao kako je Bosna i Hercegovina, osim sportskih rezultata pokazala i zavidne organizacione sposobnosti.

“U ime saveza sjedeće odbojke i u svoje lično ime zahvaljujem se Paravolej Evrope na ukazanom povjerenju. Mi smo ranije bili organizatori Zlatne lige za muškarce i Srebrene lige za žene, kao i Svjetskog prvenstva za muškarce i žene. Kada tome dodamo sportske rezultate, Paravolej Evrope je ukazao povjerenje da ponovo mi budemo organizatori Zlatne lige. Branimo titulu na ovom prvenstvu, a velika nam je čast i zadovoljstvo što ćemo ugostiti najbolje reprezentacije Evrope”, kazao je Zekić.

Generalni menadžer Paravolej Europe i tehnički delegat na ovom takmičenju, Nelo Kaleja, kazao je kako je ovo posebno takmičenje obzirom da se održava u paraolimpijskoj godini.

“Ovo je prvi put da organizujemo ovo takmičenje u paraolimpijskoj godini. Prije dvije godine imali smo sjajno iskustvo sa Bosnom i Hercegovinom prilikom organizacije Zlatne i Srebrene lige, kao i Svjetskog prvenstva. Veoma smo sretni što se održava u Sarajevu, a moram istaći da smo ove godine imali dva turnira u Lukavcu, kao i jedan u Zenici, pa smo posebno zadovoljni sa interesom za sjedeću odbojku u Bosni i Hercegovini, kao i željom za organizaciju takmičenja, na klupskom i na reprezentativnom nivou. Nemojmo zaboraviti da je Bosna i Hercegovina tri puta osvajala Zlatnu ligu nacija, da su tri puta imali pobjednike kupa šampiona i Evrolige, pa su očekivanja, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju uvijek visoka”, istakao je Kaleja, koji je dodao kako je ovom prilikom Paravolej Evrope pokrenuo novu web stranicu na kojoj se mogu pronaći sve željene informacije o ovom, ali i ostalim takmičenjima.

Selektor reprezentacije Ifet Mahmutović govorio je o pripremama bh. ekipe i očekivanjima pred ovaj turnir, ali i na Paraolimpijadi.

“Što se tiče reprezentacije, mi smo već pet dana na okupu i ovo su igrači koji su već određeni za paraolimpijski tim. Ovo je priprema našeg stanja, prije svega zdravstvenog biltena pošto je sezona završila, te mogu istaći da su svi igrači spremni. Samo jedan igrač ima povredu, ali on je tu sa nama i siguran sam da će u narednom periodu krenuti sa rehabilitacijom kako bi bio spreman za Pariz. Što se tiče same Zlatne lige, naša zemlja po drugi put dobija tu čast i mislim da ćemo pokazati da smo dobri domaćini, ali da smo najbolji moramo to i da potvrdimo. Tu su dvije jake reprezentacije, učesnice Paraolimpijade, Njemačka i Ukrajina, a upravo sa Njemcima igramo prvu utakmicu na Paraolimpijskim igrama. Operacija Pariz je već počela i ono što ste već navikli je da će biti medalja sigurno”, kazao je optimistični Mahmutović.

Zlatna liga nacija počinje danas utakmicom Poljska - Srbija, a Bosna i Hercegovina će svoju prvu utakmicu igratiti u 13 sati protiv reprezentacije Hrvatske. Drugi susret bh. tim će igrati sa Srbijom u 20 sati.

