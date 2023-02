Pogačar nakon dominacije u Andaluziji: Iznenađen sam svojom formom (VIDEO)

Nakon dvije godine od početka sezone na - i osvajanja - UAE Toura, povratak Tadeja Pogačara u Španiju kako bi započeo svoju kampanju 2023. već ide bolje od očekivanog. Samo Slovenac je izjavio da je iznenađen svojom formom nakon dva trijumfa u Andaluziji.

Malo ko bi se kladio protiv toga da će Slovenac pobijediti i na Klasika Haen Paraiso Interior trci i na otvaranju planinske trke na Vuelta Andaluzija, ali 24-godišnjak je potpuno dominirao prva dva dana svoje trkaće sezone.

Nakon što je u ponedjeljak krenuo solo s 36 km do cilja, ponovio je trik na otvaranju Andaluzije u srijedu, ostavivši svoje suparnike iza sebe na posljednjem usponu s preostalih 12 km.

Tadej Pogačar has gone two for two with a magnificent solo win on stage 1 of the Vuelta a Andalucía to take his second victory of the season in the same amount of races. Watch the full race replay over on GCN+ https://t.co/8FSJcLL3Gx pic.twitter.com/36pinOgD5k