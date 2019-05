Pogledajte kako je Lima brutalno nokautirao Pejdža

Brazilski MMA borac Daglas Lima (31) je na spektakularan način nanio prvi poraz u karijeri Englezu Majklu Pejdžu (32) i plasirao se u finale Belatorovog velteraškog turnira.

Nakon dosta siromašne prve runde, u kojoj je Lima osujetio jedan napad, sam početak druge runde donio je kraj ove borbe održane na Belator 221 eventu.

Naime, Pejdž je prvo uputio jedan vrlo dobar kroše i stvorio male probleme Brazilcu, ali je Lima završio borbu na impresivan način.

Desnim low kickom uspio je da izbaci Engleza iz balansa i pošalje ga na pod, a Pejdž je poslije pokušao da ustane.

Međutim, tokom tog procesa primio je snažan aperkat tačno u bradu i istog trenutka ostao je bez svijesti, prenosi "Klix.ba".

Bio je to prvi poraz Pejdža u karijeri u kojoj je odradio 15 borbi, a za Limu pobjeda vrijedna mjesta u finalu, gdje će ga čekati pobjednik borbe između Rorija Mekdonalda i Neimana Graciea. Inače, Lima je lični skor popravio na 31-7.

