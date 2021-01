Pogledajte kako je Rus zastrašujućim krošeom nokautirao Srbina

Srpski kik-bokser Mihajlo Kecojević doživio je težak poraz, uz zastrušujući nokaut.

Jedan od najtalentovanijih evropskih "teškaša" odlučio je da se oproba u kik-boks "ONE Fighting" šampionatu i važio je za velikog favorita protiv Bejbulata Isaeva iz Rusije, međutim poslije brutalnog nokauta je završio na podu već u prvoj rundi, javlja Telegraf.

Rus je strahovitim desnim krošeom pogodio Kecojevića pravo u bradu, pa je iste sekunde Srbin ostao bez svjesti, a sudija nije imao drugi izbor nego da prekine borbu.

PLANTED HIM LIKE A TREE! Beybulat Isaev murders heavy favorite Mihajlo Kecojevic with a vicious right hand. pic.twitter.com/mXULtHxm1h