Pogledajte kako je Vajlderov trener prekinuo meč protiv Furija

​Spektakularni bokserski revanš između Deonteja Vajldera i Tajsona Fjurija oduševio je sve fanove plemenite borilačke vještine.

Kao što je poznato, Fjuri je deklasirao Vajldera i uzeo mu titulu po WBC verziji, prenosi Avaz.

Iako se prvobitno mislilo da je sudija spasio Vajldera težih batina, ipak je ugao i trener sada bivšeg prvaka bacio peškir u ring.

Ni samom Vajlderu nije bilo jasno zašto je sudija prekinuo meč, s obzirom da je bio "u meču", ali ruku na srcu u teškoj poziciji, no kasnije mu je trener rekao da je on to napravio .

U snimkama s drugih kamera jasno se vidi kako peškir leti iz Vajlderovog ugla u ring, što je sudija primijetio spazio, te potom odmah uletio između njih dvojice i zaustavio ih.

Da je trener bio u pravu može se zaključiti i po krvarenju iz Vajlderovog uha.

I nakon borbe, Vajlder je kritikovao ljude iz svog ugla.

- Moj tim je bacio peškir. Ja to ne bih nikad uradio. Noge su mi počele da se vraćaju. Izvinjavam se svima zbog ovoga. Ja sam ratnik, a moj ugao me ostavio bez štita. Vratit ću se jači - kazao je Vajlder.

Him stepping back to throw this first right hand that gets that towel in the air is beautiful boxing https://t.co/W8xmuaVxcy