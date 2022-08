Policajac ubio osmorostrukog svjetskog šampiona

Osmostruki svjetski šampion u džiu-džicuu, Leandro Lo, preminuo je nakon što ga je policajac koji nije bio na dužnosti upucao u glavu tokom jednog koncerta u Sao Paolu.

Legendarni Brazilac, koji je pored osam titula na Svjetskim prvenstvima isto toliko puta osvajao i Panamerički šampionat, a imao je i pet titula u Svjetskom kupu, proglašen je moždano mrtvim čim je stigao u bolnicu, ali je uskoro skinut sa aparata.

Kako prenose lokalni mediji, do nesreće je došlo nakon što je ubica navodno nepozvan upao među Leandrove prijatelje i počeo da provocira velikog šampiona mašući staklenom flašom ispred njega.

The Brazilian Jiu-Jitsu community around the world suffered a devastating loss with last night’s murder of 8X World Champion Leandro Lo @leandrolojj by a Brazilian military police officer. pic.twitter.com/s9nZ0lNv20