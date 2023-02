Posljednja borba "Posljednjeg cara"

Legendarni "Posljednji car" Fedor Emelianenko se posljednji put bori u subotu, završavajući karijeru kao niko drugi. Legenda čeličnog oka napravila je stvari u MMA-u koje se možda više nikada neće ponoviti.

U borilačkom sportu nikad ne možete biti 100 odsto sigurni, ali Fedor Emelianenko - vjerovatno najveći MMA teškaš svih vremena - kaže da će okršaj protiv Rajana Badera ovog vikenda biti njegov posljednji. Rekao je nešto slično još 2012. nakon što je pregazio Pedra Riza, ali to je penzionisanje završilo kao ništa, sa neke tri godine pauze. Ovaj put, u poodmakloj starosti od 46 godina, čini se da stvarno to misli.

Fedorove rukavice konačno se skidaju u subotu naveče u Los Anđelesu na Belatoru 290, signalizirajući kraj jedne ere u MMA-u. Želite stvari staviti u perspektivu? Kada je Tom Brejdi debitovao za Nju Ingland Petriotse prije gotovo 23 godine, Fedor je već imao tri profesionalne borbe za sobom, od kojih je treća započela njegov skoro pa božanski niz u Japanu. Mladi Brejdi izdržao je do prve srijede februara 2023. prije nego što je (ponovo) odustao, dok je Fedor stigao sve do prve subote da bi (ponovo) učinio isto. Još jedna tiha pobjeda za "Posljednjeg cara".

Šta možemo reći o Fedorovoj uglavnom podcijenjenoj, posebno nevjerovatnoj karijeri? U toj je vladavini napravio je niz od 28 borbi bez poraza, osvojio titule u PRIDE i Strikeforceu, suprotstavio se divovima kao što je Hong-man Čoi, porazio nemilosrdne protivnike poput Mirka Kro Kopa, preživio udarce Kevina Randlemana i zgromio Antonija Rodriga Nogeiru, sve dok je publika mahom u "Saitama Super Areni" to posmatrala i skandirala ime Rusa.

Dio onoga što čini Fedora tako primamljivom figurom je to što se on vraća na mjesta i vremena koja ne možemo u potpunosti razumjeti, ovaj praistorijski MMA borac kojeg fanovi mogu proučavati na isti način na koji istoričari istražuju dinosauruse. Fedor se borio kada je MMA još uvijek bio jedva sankcionisan tabu u Sjedinjenim Državama, punu godinu dana prije nego što je Zufa kupio UFC i počeo mijenjati percepciju sporta. On prethodi jedinstvenim pravilima. Težinske kategorije. Čak i Dejna Vajt, koja je još uvijek bio instruktor aerobika kad je Fedor digao ruke na jadnog Levona Lagvilavu u dalekoj Tulskoj oblasti.

U isto vrijeme, "Posljednji car" je onaj pomaknuti ostatak iz romana Dostojevskog, Rus trijeznog lica iz 19. vijeka koji je izgrađen od neuništive emotivne sive mase. Oduvijek je bio škrt na riječima i - koliko javni zapisi pokazuju - nikada nije povisio glas u ljutnji. Bogobojazan čovjek, stoik je na načine koji nemaju smisla u doba TikToka. On posjeduje zalihe moći koje njegov ne baš tako zastrašujući okvir nikako ne može proračunati. On je ono što vam padne na pamet kada čujete riječi poput "Sibir" i "Noćna mora", samo je Emelianenko mnogo hladniji i opasniji.

Nikada više neće postojati Fedor Emelianenko, najveći umjetnik mješovitih borilačkih vještina, a koji se nikad nije takmičio u UFC-u. Njegovo držanje prije borbe uvijek je bilo dovoljno za bacanje uroka. Dok su se kamere vrtjele i neki kolosalni teškaš ili neko drugi stiskao šake s jasnom namjerom da mu naudi, on nikada nije bio ništa drugo do uznemirujuće spokojan. Kao da je umro od uzbuđenja i hajpa "običnik smrtnika" koji su čekali da se "Car" spusti niz rampu do ringa.

Kažem vam, to ide duboko unazad. Više od dvije decenije Fedorovi su imali katedralni mir koji se lijepo slaže s histerijom, bombastikom i pirotehnikom promocije tuča. Zbog toga je on jedan od najomiljenijih boraca koji je to ikada učinio.