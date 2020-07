Pozdravljen novi Zakon o sportu: Prodisaće klubovi, ali i sport uopšte

Sport u Republici Srpskoj je nakon skoro dvije decenije iščekivanja dobio novi zakonski okvir, a sportski radnici i sportisti složni su u stavu da će novi Zakon o sportu biti odlična baza za brži i zdraviji razvoj.

Sport u RS se sve do sada oslanjao na dokument koji je na snagu stupio u januaru 2002. i koji je imao svojih dobrih, ali i manjkavih strana. Novim setom pravila, smatraju sportski radnici, ispravljene su neke nepravilnosti i sportu je pružena pažnja i tretman koji i te kako zaslužuje.

Između ostalog definisan je rad i ko smije da radi sa najmlađim kategorijama, uveden je obavezan sistematski pregled svake godine za sportiste do 18 godina, olakšana je tranformacija klubova u sportska društva, što će sa finansijskog aspekta imati veliki uticaj na njihov rad. Sve u svemu, novi zakon je jasniji i praktičniji od starog kojeg je pregazilo vrijeme i koji je u mnogo čemu otežavao razvoj modernog sporta na ovim prostorima.

Ljubiša Majdov, najuspješniji džudo trener RS

Novim zakonom reguliše se oblast sporta. Otvorena su vrata da u sportu imamo bolju priču i perspektivu. Ovim potezom će se ispraviti niz nepravilnosti i otkočiti mnoge stvari za napredak sporta i sportista. Naravno treba sačekati i vidjeti kako će sve izgledati u praksi, ali nema sumnje da je ovo veliki korak u napretku sporta. Država je pokazala da mijenja pristup prema sportu, koji je objektivno na veoma niskim granama, i nas ljude iz sporta to svakako veseli.

Biljana Nedić, članica KKI Vrbas

Stalno se nadam nekim pozitivnim promjenama i vjerujem da će zakon koji je usvojen neke od njih donijeti. Nisam imala priliku pročitati ga u konačnoj verziji. Vidjela sam kad je bio u formi nacrta i mi kao klub smo imali nekih sugestija. Od novog zakona očekujem da će sportisti koji imaju potencijala i obećavaju imati lakši put do podrške u njihovom radu. U mom slučaju i ljudi iz mog sporta očekujem i lakši način do nabavljanja određenih pomagala. U svakom slučaju sama činjenica da je nešto uređeno zakonom djeluje obećavajuće.

Vladimir Branković, direktor RK Borac M:tel

Može se reći da mi do sada i nismo imali Zakon o sportu RS, a nema sumnje da je ovaj novi zakonski akt veliki vjetar u leđa svim sportskim klubovima. Ima mnogo pozitivnih i važnih stvari. Osim što je država uzela sebi na teret sistematske preglede, dobro je i to što su regulisani porezi na plate igrača pa će igrači do 24 godine imati stipendijske ugovore na koje klubovi neće morati da plaćaju porez. Sada su odvojeni amaterski i profesionalni ugovori pa će se znati ko je udruženje građana, a ko sportski kolektiv, što će biti olakšica ulasku novca u klubove. Ne treba ni naglašavati koliko je značajno to što će sa mladima moći da rade samo školovani ljudi sa licencama saveza i državnih institucija. Mnogo stvari je sada uređeno, a detalje ćemo znati kada se sve usaglasi i dobijemo uvid u finalnu verziju zakona.

Milutin Popović, predsjednik Odbojkaškog saveza RS

Dosadašnji zakon je predugo trajao. Mnogo je vremena prošlo, promijenile su se mnoge okolnosti u svijetu sporta. Sve je ukazivalo na potrebu da određena pitanja treba temeljitije i na drugi način urediti. Novi zakon će urediti neka pitanja sa stanovništa odgovornosti svih subjekata u sportu, uključujući i registraciju, takmičenja, ljekarske preglede... Zakon je stvorio okvir za poboljšanje statusa sporta, uključujući i finansijski dio. To treba da prate i neke druge promjene propisa koje je moguće očekivati. Realno sada možemo očekivati bolje dane za sport. Vjerujem da dolazi napredak i bolji dani za sport u RS.

Dragan Škrba, proslavljeni golman i sportski radnik iz Istočnog Sarajeva

Zakon je dobar temelj za budući napredak. Klubovi, sportisti i sportski radnici će dobiti određeni definisan status koji će im omogućiti bolji rad, a samom tim i rezultate. Sportisti nakon dugo vremena mogu očekivati neku sigurnost. Pruža se i mogućnost potencijalnim ulagačima u sport, jer ćemo, nadamo se, imati ozbiljnost u oblasti koja je do sada bila na margini.

Brane Čovičković, generalni menadžer ŽKK Mladi Krajišnik

Dosadašnji Zakon o sportu donesen je 2002. i već je prevaziđen, zastario. Sport će imati mnogo više koristi od novog zakona. Da bi on zaživio, prema mojim informacijama, treba da se promijeni nekoliko zakonskih i podzakonskih akata. Ovaj zakon bi trebalo da donese poreske olakšice, što znači da će klubovi lakše naći sponzore. Klubovi bi trebalo lakše da dišu kada su finansije u pitanju. Do sada je bilo veoma teško "isprositi" pare od nekog sponzora, koji nema nikakve koristi od toga što ulaže u sport. Ukoliko se ne usvoje poreske olakšice, to će onda biti tapkanje u mjestu. Do sada je sport bio oporezovan, kao i sve u RS. Osim toga, vidjećemo i promjene u tome što klubovi više neće moći da vode ljudi koji nemaju nikakve diplome, već oni školovani s licencama.