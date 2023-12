Poznati fudbaler poginuo u saobraćajnoj nesreći

​Strašne vijesti dolaze iz brazila, tamošnji fudbaler Adriano Bololo, zvijezda njihovog "X1" fudbala, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 25. godini, prenose britanski mediji.

Bololo je bio jedna od najvećih zvijezda u sportu koji najviše liči futsalu, a sa svojoj ekipom Labobe je došao do četvrte uzastopne pobjede 28. novembra, kada je odlučio da sa prijateljima Raulom Ksavijerom, Kajom, Žoao Paulom i Da Luom ode u Mosoro kako bi gledao drugi meč.

Međutim, tragedija je nastala u Fortalezi kada su se vraćali.

