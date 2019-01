Pregled svjetskih dešavanja u sportskoj 2018. godini

Sportska 2018. godina obilovala je uzbuđenjima, a centralni događaj je ipak bilo nešto što ima veze s najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Da, u pitanju je Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji, koje je opravdalo sva očekivanja. Organizacijski je sve teklo kako treba pa je i FIFA rekla da je bilo najbolje organizovano dosad, a jednako dobro je bilo i što se tiče rezultata i atraktivnosti fudbalske igre.

Kada je već riječ o fudbalu, ove godine je startovala i Liga nacija, koja je zamijenila dosadašnje prijateljske utakmice. Uprkos skepticizmu, liga je bila pravi hit. Dio ove priče je bila i reprezentacija BiH, koja se sjajnim igrama iz Lige B plasirala u Ligu A, gdje će naredne godine igrati s najboljim selekcijama Evrope.

Bila je 2018. i olimpijska godina pa je Pjongčang ugostio ZOI, a ostaće upamćeno i da su dvije Koreje, Južna i Sjeverna, prodefilovale pod istom zastavom. Bila je ovo godina povratka Novaka Đokovića na teniski tron, a predviđanja kažu da će i 2019. biti njegova.

Januar

Rodžer Federer slavio je u finalu Australijen opena. Savladao je Marina Čilića i osvojio 20. grend slem titulu. U 98. Superboulu Filadelfija Iglsi napravili su senzaciju porazivši Nju Ingland Pejtriotse, a Poljak Kamil Stoh je osvojio "Četiri skakaonice". Rukometaši Španije na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj stigli su do prve planetarne titule.

Februar

Južna Koreja ugostila je Zimske olimpijske igre, na kojima je ujedinjena nastupila sa Sjevernom Korejom. Najtrofejnija nacija je Norveška sa 39 odličja, dok je Marit Bjorgen u svoju kolekciju dodala 14. medalju, čime je postala rekorder ZOI.

Mart

Britanski bokser Entoni Džošua osvojio je titulu svjetskog prvaka teške kategorije u WBO verziji, pošto je u Kardifu jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Džozefa Parkera s Novog Zelanda.

April

April je bio mjesec u kojem je vladalo pravo sportsko zatišje, ali ipak bilo je zanimljivih sportskih dešavanja. Argentina je ugostila drugu trku MotoGP šampionata i na iznenađenje svih nije slavio Španac Mark Markez (osvojio kasnije petu titulu), već Britanac Kal Kračlou. Završen je i regularni dio NBA sezone i počeo plej-of.

Maj

Fudbaleri Mančester Sitija osvojili su englesku Premijer ligu, a krune u "ligi petice" su osvojili i Bajern (Njemačka), Barselona (Španija), Juventus (Italija) i PSŽ (Francuska). Real je u finalu Lige šampiona porazio Liverpul i osvojio pehar.

Jun

Španski teniser Rafael Nadal je 11. put slavio na Rolan Garosu i došao do 17. grend slem titulu u karijeri. Vašington Kapitalsi su osvojili Stenli kup u NFSL ligi, a u Rusiji je počelo jedno od najbolje organizovanih FIFA svjetskih prvenstava u fudbalu, na kojem je slavila Francuska. Hrvatska je napravila senzaciju plasiravši se u finale. Golden Stejt je očekivano odbranio titulu šampiona NBA lige.

Jul

Srpski teniser Novak Đoković došao je do četvrtog trijumfa na Vimbldonu. Fudbaleri Francuske popeli su se na krov svijeta nakon što su u finalu Mundijala u Rusiji nadigrali Hrvatsku. Velški biciklista Žeran Tomas osvojio je prestižni "Tur de Frans". Vaterpolisti Srbije su na EP u Barseloni stigli do osme krune prvaka Starog kontinenta.

Avgust

Berlin je ugostio 24. Evropsko prvenstvo u atletici, a najviše uspjeha imali su sportisti iz Velike Britanije, koji su kući odnijeli 18 medalja, od čega je sedam zlatnih. Sebastijan Fetel slavio je na Velikoj nagradi Belgije, a ovu trku Formule 1 obilježio je i težak udes na startu, kada je Niko Hulkemberg udario Fernanda Alonsa i katapultirao ga u vazduh. Špančev bolid je pao na Zauberov, u kojem je bio Šarl Lekler. Da nije bilo halo štitnika, ko zna da li bi Francuz ostao nepovrijeđen.

Septembar

Srpski teniser Novak Đoković nastavio je sa dominacijom i nakon Vimbldona osvojio US open te došao do 14. grend slema. Veliko iznenađenje priredila je Japanka Naomi Osaka, koja je u finalu US opena porazila Serenu Vilijams, o čijoj se svađi sa sudijom pričalo i narednih mjeseci. Kenijac Eliud Kipčoge postavio je novi svjetski rekord u maratonu istrčavši u Berlinu 2.01.39 časova. Nekada najbolji golfer svijeta Tajger Vuds nakon pet godina osvojio je svjetsku titulu.

Oktobar

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije postala je šampion svijeta prvi put u istoriji, pobijedivši Italiju. Britanski vozač Formule 1 Luis Hamilton peti put je osvojio šampionsku titulu i ispred njega je sada samo Mihael Šumaher sa sedam kruna.

Novembar

Srpski teniser Novak Đoković nakon dvije godine i velikih problema s povredama vratio se na teniski tron i opet postao prvi teniser svijeta. Fantastična američka atletičarka Simon Bajls na Svjetskom prvenstvu u Dohi osvojila je četiri zlatne medalje i sada u svojoj riznici ima 14 najsjajnijih planetarnih odličja. Teniska reprezentacija Hrvatske je osvojila Dejvis kup, koji će se od naredne godine igrati u novom formatu, koji je doživio velike kritike.

Decembar

Superteškaši Tajson Fjuri i Dontaje Vajlder remizirali su u bokserskom meču za svjetsku ttiulu. Luka Modrić je prekinuo višegodišnju dominaciju Lionela Mesija i Kristijana Ronalda osvojivši "Zlatnu loptu", nagradu za najboljeg igrača svijeta. Fudbaleri River Plejta su u finalnom okršaju, koji su obilježili neredi navijača, bili bolji od ljutog rivala Boka Juniorsa i osvojili Kopa Libertadores.