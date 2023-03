Preminula legenda skoka u vis

Atletska legenda Dik Fosberi, koji je napravio revoluciju u skokovima u vis svojim potpisom "Fosbury flop", preminuo je u 76. godini, potvrdio je njegov agent u ponedjeljak.

Fosberijev agent Rej Šulte rekao je u izjavi da je osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1968. preminuo rano u nedjelju od limfoma.

"Teška srca moram objaviti vijest da je dugogodišnji prijatelj i klijent Dik Fosberi preminuo mirno u snu rano u nedjelju ujutro nakon kratkog napada s ponovnom pojavom limfoma", rekao je Šulte.

Pritom je dodao:

"Dik će jako nedostajati prijateljima i fanovima iz cijelog svijeta. Prava legenda i prijatelj svih!”

