Preminuo čuveni atletičar

Velikan američke atletike, Greg Foster, patio je od problema sa srcem i imao je 64 godine kada je preminuo.

Legenda sprinta s preponama, Foster, preminuo je u nedjelju (19. februara) nakon što se posljednjih godina borio s amiloidozom i prošli je mjesec bio podvrgnut operaciji srca.

Na svom vrhuncu Amerikanac je osvojio het-trik svjetskih naslova na 110 metara s preponama u Helsinkiju 1983., Rimu 1987. i Tokiju 1991., uz olimpijsko srebro na Igrama u Los Anđelesu 1984. i svjetsku dvoransku krunu na 60 metara s preponama u Sevilji 1991. godine

RIP Greg Foster 110m hurdler great has died aged 64. Had heart transplant 3 years ago. World champion in 83, 87 and 91. Olympic silver medallist in LA in 1984. This race is World Championships 1991 in Tokyo. pic.twitter.com/H7rdzQXDgA