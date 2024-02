Preminuo jedan od najlegendarnijih kečera

​Jedan od najlegendarnijih kečera svih vremena, Ole Anderson preminuo je u 81. godini u ponedeljak, objavili su članovi njegove porodice.

Njegovo pravo ime bilo je Alan Rogovski, a najpoznatiji je po tome što je bio jedan od najboljih profesionalnih rvača i član prvobitne organizacije "Four Horsemen".

WWE is saddened to learn that Ole Anderson has passed away. WWE extends its condolences to Anderson's family, friends, and fans. pic.twitter.com/LmG4sCKu3y