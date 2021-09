Promovisana druga knjiga o radu Škole šaha "Skakač"

Druga knjiga o radu banjalučke Škole šaha Skakač, koja na 730 strana pokriva period od 2013. do 2016. godine, predstavljena je u četvrtak u Domu omladine.

U prvom dijelu promocije autor Branko Tomić, FIDE instruktor, prisutne je nizom slajdera proveo kroz navedeni period, ističući najznačajnije trenutke u radu šahovske škole.

"Dobili smo prvog (ženskog) FIDE majstora, najmlađeg u istoriji banjalučkog šaha, osvojili zlato i srebro na Evropskom prvenstvu u rješavanju šahovskih problema, iznjedrili seniorsku šampionku Srpske, zakucali na vrata olimpijske reprezentacije BiH, a naše polaznike su počeli da angažuju i drugi, premijerligaški klubovi", rekao je Tomić.

Uspon

Osvojeni su takođe prvi međunarodni turniri, u Paraćinu i Konjicu, izboreni prvi remiji i pobjede nad igračima s međunarodnim titulama, dok je na ekipnom planu, u Prvoj ligi Srpske za omladince, Škola šaha Skakač započela petogodišnju vladavinu.

Svoje viđenje dao je i Borislav Predojević, predsjednik ŠK Mat iz Teslića, bez čije bi angažovanosti dometi banjalučkog kluba bili siromašniji.

Saradnja se posebno razvila u organizaciji otvorenih turnira za djecu do devet godina starosti, čiji je zaštitni znak njegov sin, velemajstor Borki Predojević, dugi niz godina najbolji šahista u BiH.

O prednosti igranja šaha, putovanjima u razne evropske zemlje i koliko je drevna igra uticala na njen razvoj govorila je Maša Maksimović, olimpijska reprezentativka BiH.

Za najznačajniji rezultat koji je postigla navela je titulu evropskog šampiona u rješavanju šahovskih problema, osvojenu 2016. Krajem te godine postala je i prvi polaznik Škole šaha Skakač sa osvojenom međunarodnom titulom, i to kada je imala 15 godina 6 mjeseci i 11 dana.

Važnije od rezultata

Recenzent Zoran Mačkić je govoreći o istoriji banjalučkog šaha opisao kako su se rezultatski lijepi dani tokom 95 godina smjenjivali onim manje lijepim, upozorivši da je znalo da prođe po nekoliko decenija dok se banjalučki klubovi, nakon velikih "lomova", ponovo nisu vratili na staze uspjeha.

Sušna sezona je, ocijenio je, ponovo zavladala, ali u šahu, kako je naglasio, nisu najvažniji samo rezultati "već i ono na čemu već duže od 10 godina predano rade u Skakaču".

"A to je privlačenje djece šahu i rad zasnovan na razvoju logičkog razmišljanja, kako bi djeca poboljšala koncentraciju, povećala samopouzdanje, samostalno donosila pravilne zaključke", naveo je Mačkić.

Tomić je potom objasnio zašto ranije nije bila objavljena ova knjiga.

"Prvenstveno su razlozi finansijske prirode. Međutim, to se sada pokazalo kao ogroman plus. Naime, kada smo 2013. izdali "Skakačev gambit", prvu knjigu o našem radu, nismo znali šta nas čeka, pa je nakon njene promocije iznad glava ostao da lebdi znak pitanja. Danas smo govorili o periodu do 2016. godine, ali ukratko spomenuli i šta se sve u sljedećih pet godina dešavalo. Prisutni su imali mogućnost da vide kako smo, nakon preležanih dječijih bolesti prvih godina, nezaustavljivo rasli i da je taj rast samo korona, vjerujemo nakratko, usporila", istakao je Tomić.

Planovi

Govoreći o aktuelnom trenutku u šahu, izrazio je uvjerenje da nikad nije bilo teže i da su tome kumovali širi društveni procesi, ali i sami šahisti svojim nečinjenjem.

"Ako neko želi da uništi jedan narod počeće sa obrazovanjem i kulturom, a završiće sa šahom. Republika Srpska je, nažalost, na dobrom putu da zaokruži taj put samouništenja", upozorio je autor knjige.

Na kraju je najavio treću knjigu, koja će biti njegova sedma po redu i kojom će sljedeće jeseni zatvoriti trilogiju o Skakaču. Njom će biti obuhvaćen period od 2017. do kraja 2021.

"Nekako će logičan završetak svega biti rad na udžbeniku, čija će koncepcija biti sasvim drugačija u odnosu na do sada objavljene knjige. Ideja se već dugo "krčka" u glavi, ali ono što znam jeste da će sve biti bazirano na dugogodišnjem ličnom iskustvu u radu s djecom", zaključio je Branko Tomić, trener u Školi šaha Skakač.

Druga knjiga o radu banjalučke Škole šaha Skakač, koja na 730 strana pokriva period od 2013. do 2016. godine, predstavljena je 23. septembra u Domu omladine.