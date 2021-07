Prva medalja (ne)moguća misija

Sedam sportista i šest trenera činiće olimpijski tim Bosne i Hercegovine na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju, koje počinju 23. jula. Mala, ali odabrana bh. ekspedicija pokušaće donijeti prvu i istorijsku olimpijsku medalju za BiH.

U Olimpijskom komitetu BiH u petak su zvanično predstavljene bh. uzdanice, a odranije je bilo poznato da su to atletičar Amel Tuka, džudistkinja Larisa Cerić, bacač kugle Mesud Pezer, plivačica Lana Pudar, tekvondoista Nedžad Husić, streljačica Tatjana Đekanović i plivač Emir Muratović.

"U ovim izazovnim vremenima Olimpijski komitet BiH učinio je dodatni napor te u četvorogodišnjem ciklusu kroz brojne projekte i inicijative osigurao preko 830.000 KM za podršku vrhunskim bh. sportistima za njihove pripreme i nastupe. Time je OK BiH pomogao sportistima u njihovoj namjeri da ostvare olimpijske norme te doprinio jačanju sportskog sistema BiH. Ako na ovu podršku dodamo troškove avio-prevoza, opreme, ceremonijalnih odijela i džeparca, možemo zaključiti da se radi o projektu od nešto više od milion KM", rekao je predsjednik OK BiH Marijan Kvesić.

Sportisti su naglasili da su vrijedno trenirali za ovaj događaj te da će učiniti sve da se predstave u najboljem svjetlu. Neki od njih vjeruju da mogu donijeti prvu medalju za BiH.

"Mislim da smo svi izvukli pouke sa OI u Brazilu. Osjetili smo na svojoj koži šta znače Olimpijske igre. Godine 2015. sam osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu i onda sam otišao u Rio uvjeren da je to isti nivo takmičenja i konkurencija. Uvjerio sam se da je to jedan viši nivo takmičenja za koji u svakom pogledu morate biti spremni 100 posto ako želite doći do odličja", izjavio je Tuka.

Trofejna bh. džudistinja Larisa Cerić, takođe višestruka sportistkinja godine u BiH, naglasila je da joj je velika čast i ispunjenje sna što će na Olimpijadi nositi zastavu BiH. Cerićeva je učestvovala na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, ali, kako je kazala, te igre joj nisu ostale u najboljem sjećanju.

"Rezultati u Riju nisu bili onakvi kako sam planirala. Sada sam pet godina iskusnija i iskreno se nadam da ću napraviti mnogo bolje rezultate. Mnogo sam uložila u sebe u periodu između dvije OI, poraz u Riju me mnogo naučio, tako da se iskreno nadam da ću 30. jula biti na postolju", kazala je Cerićeva.

Najmlađa bh. olimpijka, plivačica Lana Pudar, koja je prošlog vikenda na Evropskom juniorskom prvenstvu u Rimu osvojila dvije srebrne i zlatnu medalju, nije obećala velike rezultate u Tokiju, ali jeste da će dati svoj maksimum.

"Čast je biti u olimpijskom timu BiH, ovo je zaista ostvarenje sna. Nisam mogla zamisliti da ću ovo postići sa 15 godina. Ne mogu ništa obećati što se tiče rezultata, ali mogu da ću dati sve od sebe da predstavim BiH u najboljem svjetlu", kaže ona.

Zastavu BiH će prvi put na OI nositi muški i ženski sportista, a u slučaju BiH ta čast je pripala Amelu Tuki i Larisi Cerić. Za BiH nastup u Tokiju biće osmo učešće na Ljetnim igrama. BiH je 1992. u Barseloni predstavljalo 10 sportista, po devet u Atlanti (1996), Sidneju (2000) i Atini (2004), pet u Pekingu (2008), šest u Londonu (2012) i 11 u Rio de Žaneiru 2016. OI su od 23. jula do 8. avgusta.