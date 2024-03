Prvenstvo BiH dizanju tegova: Dominacija Barbela i "Želje"

U sali GGS škole u Sarajevu održano je seniorsko Prvenstvo Bosne i Hercegovine za 2024. godinu u olimpijskom dizanju tegova.

Ovo takmičenje je oborilo mnoge rekorde. Domaće takmičenje sa najvećim brojem takmičarki ikada računajući još od 1947. godine.

Titule prvakinje osvojile su do 45 kilograma: Amina Kreponić, (KDT Barbell Club), do 55: Sarah Durak (KDT Barbell), do 64: Azra Alatović (Željezničar), do 71: Nives Ostrošić (KDT Barbell), do 76: Melina Bašimamović (Željezničar), do 81: Aida Mrkulić (KDT Barbell) i preko 87: Amina Mašić (KDT IsANEH-ZB).

U muškoj konkurenciji titule su osvojili, do 67: Faris Durak (Željezničar), do 73: Ahmed Mejri (Željezničar), do 81: Alden Kreponić (Željezničar), do 89: Zerin Kobilić (Željezničar), do 96: Dino Smajić (Željezničar), do 102: Sven Korpar (Željezničar), do 109: Aldemar Memić (Barbell Club) i preko 109: Mak Numić (Željezničar).

Od onih koji nisu prvaciizdvajaju se tri člana KDT Kreševo: Elvis Fazlibašić i Vlatko Buzuk, koji su bili srebrni, te David Ivičević, koji je bio srebreni. Srebro je pripalo i Hamzi Mašiću (Bistrik).

Rekorde BiH oborile su Ema Štivić (KDT Barbell), Sarah Durak (KDT Barbell), Sven Korpar (Željezničar), Faris Durak (Željezničar) i Dino Smajić (Željezničar).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.