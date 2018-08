Put odbojkašica BiH na EP u domenu teorije

​Porazom od Španije u četvrtoj utakmici Grupe F kvalifikacija ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine ostale su još matematičke šanse za plasman na Evropsko prvenstvo.

Izabranice selektora Gorana Nešića u nedjelju naveče u Lukavcu su protiv favorizovanih gošći poražene rezultatom 1:3. Iako su nakon drugog vezanog poraza od Španjolki bh. odbojkašice na trećem mjestu na tabeli, te su im šanse za odlazak na smotru najboljih ekipa Starog kontinenta svedene na minimum, iz bh. tabora poručuju da neće odustati. Plasman na jedno od prva dva mjesta u grupi još je moguć.

"Nažalost, ponovo smo platili danak neiskustva i napravili neke greške koje nismo smeli. Ipak, matematika za naš plasman na drugo mesto i odlazak na EP još apsolutno postoji i sve dok je tako nastavljamo borbu. U nastavku kvalifikacija potrebno je da Španija dobije Rumuniju u gostima, a potom da i mi na domaćem terenu savladamo Rumunke. Bilo bi puno lakše da smo u nedjelju odradili posao kako treba, ali ni ovako nije nemoguće nadati se uspehu na kraju", rekao je Nešić.

Nakon četiri kola reprezentacija BiH zauzima treće mjesto u grupi s pet bodova, četiri manje od drugoplasirane Španije, dok je Rumunija prva sa deset bodova. Rumunke su nakon poraza u prvom kolu od BiH nanizale tri pobjede, a takođe u nedjelju su slavile u gostima protiv Latvije 3:0. Kvalifikacije se nastavljaju u januaru 2019, kada će biti odigrane preostale dvije utakmice. Odbojkašice BiH prvo idu u goste Latviji, a u posljednjem kolu dočekuju Rumuniju.

"Sigurno je da ova ekipa ima potencijal i kvalitet. Ja se nadam da će nas i sreća poslužiti u nekim momentima. Imali smo izvrsnu atmosferu u Lukavcu, izrazio bih veliku zahvalnost i čestitke našim domaćinima OK Lukavac na izvrsnoj organizaciji. Šteta je što to nismo upotpunili i dobrim rezultatom. U narednim mesecima nastavićemo da analiziramo našu, ali i igru porotivnika. Trežićemo rešenja. Važno je da smo još u igri, a sport je takav da se ne treba predavati do samog kraja", istakao je Nešić.

Grupa F