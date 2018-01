Putin o ruskim sportistima: Zapad vjeruje budali

Čudno je da se optužbe na račun Rusije i njenih sportista zasnivaju na osnovu svjedočenja Grigorija Rodčenkova, "budali sa očiglednim problemima", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa učesnicima njegove predsjedničke kampanje.

Putin je naglasio da sport ne treba da bude arena za bitke nekih političkih interesa.

Ipak, prema riječima predsjednika, Rusija treba da sarađuje sa međunarodnim organizacijama jer ni njima nije lako.

"Tamo je mnogo ljudi koji se pozitivno odnose prema našoj državi, navijaju za svjetski sport. Nadam se da će ova stranica ipak biti okrenuta, i to u bliskoj budućnosti", dodao je Putin.

Zabrana nekim sportistima da učestvuju na Olimpijskim igrama je "jedan je od napada" na Rusiju. Putin je podsjetio kako je negativna medijska pozadina stvorena oko priprema za Olimpijske igre u Sočiju. Po njegovim riječima, mnogi su bili šokirani kada je Rusija uspješno organizovala Igre 2014. godine.

Putin je naglasio da se sve zamjerke MOK-a zasnivaju na svjedočenju doušnika Svjetske anti-doping agencije Grigorija Rodčenkova, kojeg je nazvao "budalom" i kog je "trebalo pritvoriti umjesto što su mu dali sportsku dužnost".

"Na svjedočanstvima čovjeka kome se uopšte ne može vjerovati?! Osim toga, nama govore da on radi pod kontrolom američkih specijalnih službi, i to je dobro. Za koga je to dobro?! Za nas je loše jer ga kontrolišu", naveo je predsjednik.

Putin se složio da je u Rusiji bilo korišćenja dopinga.

"Takvih primjera je mnogo u cijelom svijetu, samo ih ne iznose i ne šire u okviru unutar političke kampanje u nekoj zemlji", dodao je on.

(Sputnjik)