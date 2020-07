RS nakon 18 godina dobila Zakon o sportu

Nakon 18 godina Republika Srpska dobila je danas novi Zakon o sportu a Sonja Davidović, ministar porodice, omladine i sporta u Vladi RS kazala je "da je ovim aktom jasno definisan način rada sa djecom u sportu, da su uvedeni obavezni sistematski pregledi, te je kategorisan sport i stvoreni su uslovi za razvoj zdrave baze sporta kao temelja svakog zdravog društva".

Davidivićeva je istakla da su u njegovo donošenje uključili sve aktere kojih se zakon direktno tiče i dobili zakonsko rješenje koje ima veliku podršku u društvu.

"Posebnu pažnju smo posvetili edukaciji kadrova koji rade sa djecom a predviđeni su jasno definisani uslovi odnosno nivo stručne spreme sa kojom sportski stručnjak može da obučava mlade sportiste do njihove 14. godine starosti. Smatramo da to moraju biti licencirani stručnjaci, koji će pravilno i kvalitetno raditi sa djecom koja čine prve sportske korake. Zdravlje mladih sportista je jedan od najvažnijih segmenata i zato smo uveli obavezne sistematske preglede jednom godišnje za sportiste do 18 godina, profesionalne sportiste i sportiste sa invaliditetom, koje ćemo finansirati.Stvorili smo mogućnost za dalje napredovanje sistema školskog sporta kako bismo uključili što veći broj učenika u sistem takmičenja", navela je Davidovićeva.

Zakonom je predviđena transformacija sportskog udruženja u sportsko privredno društvo.

"To će biti proces dobrovoljne statusne promjene pravne forme organizovanja iz sportskog udruženja u sportsko privredno društvo organizovano u formi akcionarskog društva. Sva sportska udruženja koja se odluče da krenu u proces transformacije moraće dobiti saglasnost jedinica lokalne samouprave. Osnažili smo ulogu sportskih saveza ali i povećali njihovu odgovornost, a značajno će biti proširene ingerencije sportskog inspektora na osnovu kojih će moći vršti nadzor nad radom jednog sportskog udruženja", dodala je Davidovićeva.

Kako je saoptšteno urašen je veliki dio ali ima još posla da se uradi:

"red nama važan period usaglašavanja drugih zakonskih propisa, kako bi Zakon o sportu zaživio u punom kapacitetu. Ponosna sam na činjenicu da je usvojen Zakon o sportu jer je to jedno od prvih obećanja koje sam dala kao ministar i potrudila sam se sa svojim timom, kojem se zahvaljujem na podršci, ispunila obećanje i ostvarila jedan veliki cilj na koji je sportska javnost čekala gotovo dvije decenije".