Ragbi na OI pri kraju: Francuska brani čast Evrope

Svečana ceremonija otvaranja Letnjih Olimpijskih igara 2024 biće večeras upriličena na pariskoj reci Seni, ali mnoga sportska takmičenja su uveliko u toku, kao u slučaju ragbi turnira u muškoj konkurenciji.

Ragbisti su još 24. jula krenuli s mečevima, rasplet borbi za medalje desiće se 30. jula, a mestu na pobedničkomm postolju nadaju se još samo četiri od 12 reprezentacija, koliko ih je bilo podeljeno u tri grupe.

Domaća, ekipa Francuske u Top osam fazi bila je ubedljiva u duelu sa Argentinom (26:14), dok je sledeći rival "trikolora" Južnoafrička Republika bez problema savladala nacionalni tim Novog Zelanda (14:7).

Drugi polufinalni par čine Fidži i Australija, za konačnu potvrdu dominacije neevropskih selekcija u ovom olimpijskom sportu. Prva ekipa je u trci za odličja ostala zahvaljući pobedi nad Republikom Irskom (19:15), a druga trijumfom protiv Sjedinjenih Američkih Država (18:0).

