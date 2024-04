Rakić nakon dvije godine odsustva nokautiran na povratku (VIDEO)

Srpski MMA borac Aleksandar Rakić izgubio je od Čeha Jiržija Prohaske na UFC 300 priredbi u Las Vegasu.

Prohaska je slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Rakić, koji ima 32 godine, sada ima skor od 14 pobjeda i četiri poraza, dok je Prohaska na učinku 30-4-1.

Bila je ovo prva borba Srbina iz Beča nakon dvije godine i povrede koljena. Svakako da ima čime da bude zadovoljan.

Rakić je bio jako dobar u prvoj rundi, čak je stigao i da raskrvari rivala, s tim da je u završnici Prohaska uspjeo da mu napravi problem.

Prohaska ga je, ipak, u drugoj rundi serijom udaraca nokautirao, tako da je sudija morao da u tom momentu reaguje i prekine borbu te tako presudi borbu na stranu Poljaka.

