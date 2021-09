Razvoj mladih nada važniji od rezultata - Mozzart podržao sarajevske klubove

Klubovi koji okupljaju veliki broj djece i promovišu prave sportske vrijednosti uvijek mogu da računaju na Mozzartovu podršku.

Kompanija koja je čuvena po ulaganjima u sport širom regiona uputila je dvije donacije u Sarajevo. Ekipa fudbalskog kluba Dobrinja dobila je pomoć u opremanju stadiona reflektorima, a odbojkaškom klubu SA Volley BiH stigle su nove lopte i odbojkaške mreže.

"Odbojkaške mreže, koje smo dobili, smo postavili na dva terena koje smo napravili na betonskom igralištu. To nam je omogućilo da imamo dva treninga dnevno na otvorenom sve dok je lijepo vrijeme. Kada to pretvorimo u sate treniga koje su djevočice imale, to nam je ogromno bogatstvo. Zahvaljujući Mozzartu nismo pravili pauzu u radu kluba. Hvala im mnogo na tome", kaže Amar Bajramović, trener u klubu SA Volley BiH.

Ovaj klub su prije 11 godina osnovali Dušan i Igor Benić. Čuveni Čika Dule jedan je od doajena bh. odbojke i prvi selektor reprezentacije BIH, pa se mlade nade imaju na koga ugledati.

U klubu se trenutno takmiče seniorska, kadetska, juniorska i pionirska ekipa, a imaju i školu odbojke u kojoj trenira oko 60 članica. Seniorke igraju u Superligi Federacije, kadetkinje su Kadetskoj ligi Kantona Sarajevo koja je pokrenuta ove godine, a pionirke i juniorke na zvaničnim takmičenjima državnog Odbojkaškog saveza.

U ovom klubu nisu toliko fokusirani na rezultat, koliko na razvoj mladih odbojkašica. Zato u narednom periodu planiraju dodatno da podignu kvalitet rada kluba kroz još veći broj treninga.

Slično razmišljaju i u Fudbalskom klubu Dobrinja u kojem imaju sedam takmičarkih selekcija koje igraju u Dječijoj omladinskoj ligi. Ni njima nije bitan rezultat koliko ulaganje u mlade fudbalske nade.

"Mozzart je prvi koje je ove godine pomogao rad našeg kluba i škole fudbala. Ova donacija mnogo nam znači, sama činjenica da imamo sada reflektore nam omogućava više termina za trening jer možemo da budemo na stadionu i naveče. To nam je velika olakšica, ne bismo uspjeli sami da finansiramo sve", kaže Alen Nogo, predsjednik UO FK Dobrinja.

Ovaj klub je osnovan 92. godine, a sa radom je, nakon pauze, nastavio 96. kada je obnovljen. Od tada se takmiče u Kantonalnoj ligi Sarajevo, a 2017. godine su pokrenuli omladinski pogon. Njihovu školu fudbala pohađa 120 djece u selekcijama od cicibana do pionira. Njih 95 se takmiči u okviru Lige Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, a i ostali će nakon što savladaju prve korake.

Fokusirani su na rad sa djecom, a naredne godine će se, kažu, potruditi da dodatno opreme prostor za treniranje. Želja im je da što više djece iz naselja Dobrinja i opštine Novi Grad dobije priliku da trenira i da se druže.