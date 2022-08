Reagovanje BK Slavija: Naši takmičari imaju salu koja je klimatizovana

Upravni odbor Bokserskog kluba Slavija iz Banjaluke reagovao je na nedavne izjave boksera Steve Babića, za kojeg kažu da nije više član ovog sportskog kolektiva.

"On je naš bivši takmičar (bio junior), koji je otišao u privatni tzv. BK Slavija 1961 (koji smo mi zakonski uspjeli ugasiti), obišao je sve klubove i sada je u profi boksu. Naš klub ga je davno suspendovao i završio s njim kao takmičarem. Dolazi u klub, koristi našu salu i sve naše resurse kao da je naš član. Kaže da nema tople vode, opreme i da krov prokišnjava, a svako veče su se kupali toplom vodom i non-stop je to bilo osim onog vremena korona virusa, kada je bilo zabranjeno. Naši takmičari imaju salu koja je klimatizovana i 24 sata im je na raspolaganju, toplu vodu za tuširanje te ostalo. Imamo više opreme nego što trener ima boksera. Što se tiče krova, s vremena na vrijeme se sanira (objekat je vlasništvo grada, a mi ga koristimo) i ne prokišnjava. Spomenuta sredstva odnosila su se na sređivanje kompletnog objekta prilikom preseljenja iz Borika. Dug koji smo zatekli bio je 170.000 KM bez kamate. Vraćamo dugove prethodnih uprava, isplaćujemo rad trenera, prevoz za takmičare, mjesečne komunalije i ostalo, takmičimo se... Budžet nam je 7.800 KM, a kada isplatimo trenera i takmičarima za prevoz to je 5.400 godišnje, ostane nam 2.400. I je l’ može to sve s ovakvim budžetom", stoji između ostalog u saopštenju Slavije u kojem se dodaje: "Navodi smjenu trenera Vladana Kljaića i da je klub privatizovan. Kljaić je smijenjen radi samovolje i nije odgovorio zadacima. Nikada nije dobio rješenje o imenovanju, već je bio nekakav prelaz dok se ne pronađe trener. Bio je trener 18 mjeseci i od pune sale takmičara za par mjeseci doveo je do pet. Okupio je bivše boksere pa im Slavija služi kao svratište, gdje koriste sve klupske resurse. Od nagomilanih problema nismo imali vremena da ulazimo u te pojedinosti smatrajući da je to njegov način rada. Sve ovo mu je tolerisao UO i prošli predsjednik do trenutka kada je postavljeno pitanje gdje su ti takmičari za 18 mjeseci. Ima jednog pionira, dva kadeta i dva početnika seniora. Tada počinje izmišljeni razlog za štrajk a od takmičara na nedavno objavljenoj fotografiji samo je jedan aktuelni bokser Slavije. Samovoljno vodi takmičare bez saglasnosti UO, a neke i na profesionalne mečeve. Jesu oni punoljetni, ali nemaju dozvolu kluba, specijalne ljekarske preglede, nisu registrovani kao profesionalni bokseri".

Uprava Slavije obasnila je zašto su promijenjene brave:

"Sa promjenom trenera već prvi dan upoznati su trener i svi takmičari, a drugi dan su objavili mediji. Brave su promijenjene da ne može da ulazi smijenjeni trener i bokseri koji nisu članovi kluba. Nemamo zvanično izjašnjenje ovih pet takmičara o podršci treneru i njihovom daljem statusu u klubu. Pozvani su da se sastanu s novom upravom kluba da se dogovore o boljim uslovima za rad u odnosu na dosadašnje. Klub je spasen od gašenja, a dug će uskor biti nuliran".