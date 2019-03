Reprezentativci Bangladeša izbjegli masakr u džamiji

Nacionalni kriket tim Bangladeša je izbjegao masakr u džamiji na Novom Zelandu gdje je ubijeno 49 osoba.

Igrači Bangladeša su došli na molitvu u džamiju Al Nur, u blizini Hegli Oval stadiona u gradu Kristijančurč, gdje u subotu igraju protiv Novog Zelanda.

Reprezentativac Tamin Ikbal je na Tviteru napisao da su se on i saigrači spasili od napadača, a iskustvo je opisao kao "zastrašujuće".

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV