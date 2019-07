Reprezentativci BiH otvaraju Evropski judo kup za juniore

Borbama u kategorija do 81 i do 90 kilograma za džudiste i do 52 kilograma za džudistkinje danas na Ilidži od 11 sati počinje Evropski judo kup Sarajevo 2019.

Takmičenje koje već tradicionalno svake godine organizuje Judo savez Bosne i Hercegovine ove godine privuklo je učesnike iz 25 zemalja.

Na ovogodišnjem izdanju Evropskog judo kupa, za koji je žrijeb obavljen u petak navečer, našu zemlju predstavljat će 45 judoka, 15 džudistkinja i 30 džudista.

Nakon selekcije BiH najbrojnija reprezentacija na takmičenju je Holandija, čije će boje braniti 24 džudista i 19 džudistkinja.

"Nadamo se da će naši gosti kao i svake godine osjećati ugodno na takmičenju za koje se nadam da će proći i najboljem redu i bez povreda. Ove godine smo promijenili dvoranu pa će takmičenje umjesto dvorane KSC "Sabit Hadžić" ugostiti dvorana hotela Hills, a promjena dvorane dala nam je mogućnost da povećamo površinu za zagrijavanje", kazala je Arijana Jaha, generalni sekretar JS BiH, te naglasila:

"Osim odličnih rezultata na tatamiju organizacija evropskih judo kupova samo i drugih velikih takmičenje koje je do sada ugostila BiH, samo je potvrda statusa koji JSBiH uživa u Evropi ali i svijetu."

Prvog dana takmičenja među prvima na tatami će izaći bh. reprezentativac Pavle Vasić, kojem će protivnik u kategoriji do 81 kilograma biti Holanđanin Sander Looij. Istovremeno će Ema Brkanić u konkurenciji džudistkinja "raditi" protiv Holanđanke Yentel Boot, dok će duel Bugara Georgija Dineva i Slovenca Marka Vrhovnika otvoriti takmičenje džudista u kategoriji do 90 kilograma.

Ceremonija svečanog otvaranja Evropskog judo kupa za juniore zakazana je danas za 16 sati, nakon čega počinje finalni blok i borba za medalje.

Nakon dvodnevnog takmičenja u organizaciji JSBiH, od ponedjeljka na Ilidži će se održati i četverodnevni Judo kamp, ali pod okriljem Judo saveza FBiH.