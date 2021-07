Reprezentativci Srbije otputovali u Tokio

BEOGRAD - Reprezentativci Srbije u plivanju, džudou, tenisu i stonom tenisu večeras su letom preko Istanbula otputovali u Tokio, gdje će učestvovati na Olimpijskim igrama.

Svi srpski sportisti će se po dolasku u glavni grad Japana smjestiti u Olimpijsko selo, saopšteno je iz Olimpijskog komiteta Srbije.

Dio teniske reprezentacije, koji čine selektor muške reprezentacije Viktor Troicki i Miomir Kecmanović, večeras je otputovao u Tokio, dok će Novak Đoković, Nina Stojanović, Ivana Jorović i Aleksandra Krunić u Japan otputovati dva dana kasnije.

Srbiju će u Tokiju predstavljati sedmoro plivača - Čaba Silađi na 100 metara prsno, Velimir Stjepanović na 200 metara slobodno, Vuk Čelić na 800 metara slobodno, Anja Crevar na 400 metara mješovito, Andrej Barna na 100 metara slobodno, kao i Uroš Nkolić i Nikola Aćin koji će zajedno sa Velimirom Stjepanovićem i Andrejem Barnom predstavljati Srbiju u štafeti četiri puta 100 metara slobodnim stilom.

Tim Srbije će na Igrama činiti i petoro džudista - u muškoj konkurenciji nastupaće Aleksandar Kukolj /do 100 kilograma/, Nemanja Majdov /do 90 kilograma/, u ženskoj konkurenciji Anja Obradović /do 63 kilograma/, Marica Perišić /do 57 kilograma/ i Milica Nikolić /do 48 kilograma/.

Put Japana krenula je i stonoteniska reprezentacija Srbije koja je napravila veliko iznenađenje kada je na olimpijskom kvalifikacionom turniru ostvarila plasman na Igre pobjedom nad reprezentacijom Hongkonga, koja je smatrana za apsolutnog favorita.

Ljetne olimpijske igre u Tokiju biće održane od petka, 23. jula, do 8. avgusta, a na njima će učestvovati 19.000 sportista i 41.000 članova pratećeg osoblja.

Publika će biti prisutna samo u prefekturama Fukušima, Ibaraki, Mijagi i Šizuka, uz maksimalan kapacitet od 50 odsto dostupnih mjesta i 10.000 ljudi po stadionu.