Reprezentativke Srbije za "Nezavisne": Borba tek predstoji

Nije bilo treme u završnici možda zato što smo godinama zajedno i što smo bile u sličnim situacijama, a nakon pobedničkog gola smo slavile kao da smo osvojile Svetsko prvenstvo, rekla je Kristina Liščević, rukometašica koja je Srbiji donijela pobjedu nad Njemačkom u drugom kolu Grupe 1 šampionata svijeta. Ovom pobjedom, ali i zahvaljujući drugim rezultatima, Srbija je ostala u igri za polufinale.

Liščevićeva je juče golom iz penala u posljednjim sekundama utakmice u Kumamotu donijela slavlje Srbiji (29:28). Selekcija Ljubomira Obradovića je dobro ušla u meč, u prvom poluvremenu je imala i pet golova prednosti, ali se Njemice nisu predavale, u drugom dijelu su i povele.

"Nismo prvi put bile u ovakvoj situaciji, ostale smo mirne do kraja i ostvarile važnu pobedu. Bodovi su nam veoma važni i nastavljamo s borbom. Presudili su naša borbenost i htenje, naravno dobra igra i to što smo ispoštovale jedna drugu. U drugom krugu Svetskog prvenstva ne sme ništa da fali. Samo tako se može do pobede", rekla je Liščevićeva za "Nezavisne".

Nije bilo lako ni Katarini Tomašević, koja je imala nekoliko odličnih odbrana.

"Zaista je bilo dramatično. Svaka čast devojkama na igri, a i veri da možemo da dobijemo utakmicu. U završnici se igralo gol za gol, vodile su i Nemice i mi, bilo je veoma teško", rekla je Tomaševićeva za "Nezavisne" i dodala:

"Igračice Nemačke su imali veći pritisak od nas, jer im je ova utakmica, odnosno pobeda, donosila plasman u polufinale. Naravno, i nama je bila bitna, pre svega zbog dalje borbe za kvalifikacije za Olimpijske igre. Borba na Svetskom prvenstvu tek predstoji, naš cilj je da se borimo za nastup na Igrama u Tokiju i daćemo sve od sebe kako bismo to ostvarile."

Srbija mora da bude među šest najboljih reprezentacija na SP koje ranije nisu izborile plasman na Igre, da bi izborila kvalifikacije. Ka tome je napravljen veliki korak, ali ni polufinale nije izgubljeno. Da bi Srbija prošla u polufinale treba sutra da pobijedi Dansku, a da Njemačka i Holandija ne osvoje više od boda protiv Norveške, odnosno Južne Koreje, a do polufinala može i uz remi sa Danskom, ali poraze Holandije i Njemačke.

"Teško je u ovom trenutku govoriti o polufinalu, dosta toga treba da se poklopi i malo je neverovatno da imamo toliko sreće, ali naš osnovni cilj je da se plasiramo u kvalifikacije za OI. Najvažnije i najteže utakmice nas tek očekuju. Meč sa Danskom nam je veoma važan", rekla je Tomaševićeva, dok je Liščevićeva dodala:

"Danska je jako težak rival, možda jedan od najtežih. Ostvarenje našeg cilja zavisi i od drugih selekcija, ali sada gledamo ka Danskoj. Nama je važna samo pobeda i za nju ćemo se boriti."

Srbija dobro igra u Japanu, a Liščevićeva je jedna od onih koja je dobre partije i očekivala.

"Iskreno, očekivala sam da ćemo dobro igrati i verovala da možemo daleko stići. Kiks protiv Holandije u prvoj fazi takmičenja nas je puno koštao, utakmica sa Norveškom nas je puno istrošila i zato se sada malo više mučimo. Ali, nastavljamo borbu za ostvarenje cilja."

Liščevićeva je juče postigla dva gola. Dragana Cvijić, koja je istakla da joj je ovo omiljena pobjeda u karijeri, bila je najefikasnija sa sedam, pet je dodala Jelena Lavko, a u selekciji Njemačke po šest golova su postigle Ameli Berger i Evgenija Minevskaja.

Ljubomir Obradović, selektor Srbije

"Bila je ovo vrla teška utakmica za obe reprezentacije. Pružili smo dobru rukometnu predstavu, a čestitam svojim devojkama koje su dale sve od sebe da bi došle do ova dva boda. Imamo još po jednu utakmicu, dosta toga je u igri".

Grupa 1

Rezultati: Srbija - Njemačka 29:28, Danska - Holandija 27:24, Norveška - Južna Koreja 36:25.

1. Norveška 4 3 0 1 + 15 6

2. Njemačka 4 2 1 1 + 2 5

3. Holandija 4 2 0 2 + 10 4

4. Srbija 4 2 0 2 -12 4

5. Danska 4 1 1 2 -1 3

6. Južna Koreja 4 0 2 2 -1 2

Grupa 2

Danas, sedam časova: Rusija - Crna Gora, 10: Japan - Španija, 12.30: Švedska - Rumunija.

1. Rusija 3 3 0 0 + 27 6

2. Španija 3 2 1 0 + 16 5

3. Crna Gora 3 2 0 1 + 4 4

4. Švedska 3 1 1 1 0 3

5. Japan 3 0 0 3 - 22 0

6. Rumunija 3 0 0 3 - 25 0