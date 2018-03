Revanš: Mejveder ide u MekGregorov kavez

Flojd Mejveder JR. ne odustaje od revanša protiv Konor MekGregora, iako to znači da će morati promijeniti sport i prvi put se oprobati u MMA-u.

Penzionisani bokserski šampion prošlog je ljeta pobijedio UFC-ovog prvaka u ''meču desetljeća" i 50. pobjedom u 50 mečeva još jednom završio karijeru. Dvojac je zaradio rekordan iznos i pobudio golem interes širom svijeta, iako isprva gotovo niko nije vjerovao da će do njihove borbe doista i doći.

Počelo je prepucavanjem na internetu, pa preko medija, a onda se MekGregor zainatio i zatražio boksersku licencu, a i kad ju je dobio fanovi još uvijek nisu vjerovali u realizaciju meča. Tek kad su stigle prve ponude od 100 miliona dolara, Mejveder i MekGregor te njihove promocije brzo su se dogovorili i priredili spektakl. Mejveder je irsku MMA zvijezdu pobijedio prekidom u 10. rundi i odmah otišao u penziju bogatiji za više stotina miliona dolara.

Od tada se priča o mogućem revanšu, ali MekGregor je govorio da druga borba dolazi u obzir samo na njegovom terenu, u UFC-ovom kavezu. Mejveder je prihvatio igru i posljednjih mjeseci provocira fanove objavama i izjavama kojima najavljuje svoj ulazak u MMA. Da misli ozbiljno, pokazao je ove sedmice rekavši da uskoro planira zatražiti MMA licencu kako bi se mogao boriti s Konorom, a pronašao je i sparing partnera iz MekGregorovog svijeta.

41-godišnji bokser otkrio je da će se za svoj MMA debi vjerobatno pripremati s Tajronom Vudlijem, UFC-ovim prvakom velter kategorije.

"Uskoro počinjem s pripremama, čujem se često s Vudlijem. Tajron je nevjerovatan borac i težak protivnik."

"Za sve treba vremena. S vremenom ćemo zatražiti MMA licencu i nadam se da ću se moći boriti. Čak i ako bude potrebno šest do osam mjeseci... Koliko god treba. Želimo osigurati da sve napravimo korektno i onako kako treba", rekao je Mejveder Jr.

