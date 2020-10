Rezultat karijere za najbolju bh. biciklistkinju

Najbolja bh. biciklistkinja ostvarila je uspjeh karijere osvojivši 8. mjesto na Svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje je održano u Turskoj. Plasman u top 10 na Svjetskom prvenstvu je najbolji rezultat za bh. biciklizam u istoriji Bosne i Hercegovine.

Na stazi dugoj 81 kilometar sa visinskim usponom od 2.500 metara pobjedu je odnijela reprezentativka Švajcarske Ramona Forćini, drugo mjesto osvojila je dvostruka osvajačica olimpijske medalje Maja Włočšzovska iz Poljske, dok je podijum upotpunila Ariane Luti, također iz Švajcarske.

Bh. reprezentativka i četverostruka balkanska prvakinja je plasmanom osvojila nova 72 UCI boda te će nakon upisa bodova zabilježiti veliki napredak na UCI ranking listi i popraviti svoj do sada najbolji plasman od 46. mjesta.

"Iako smo priželjkivali ulazak u top 10 te vjerovali da to može i ostvariti, još smo pod utiscima vožnje i Lejlinog sjajnog nastupa. Lejla se ovim plasmanom probila u sami vrh svjetskog biciklizma i pokazala da će u nadolazećim sezonama biti jedna od favoritkinja za osvajanje medalje sa Svjetskog i Evropskog prvenstva. Uprkos tome što je bila jedna od najmlađih takmičarki među deset prvoplasiranih, pokazala je veliko iskustvo i taktičko znanje okončavši utrku bez greške", rekao je selektor reprezentacije Amar Njemčević.

Pripreme za svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu za Tanovićevu bile su otežane usljed pandemije virusa korona, jer se tokom čitave sezone nije moglo sa sigurnošću znati koje će se trke održati zbog toga što je veliki broj takmičenja otkazan.

"Tokom trke sam se osjećala sjajno, a dodatni motiv mi je bio to što sam nastupala u bojama naše države na najvećem takmičenju u brdskom biciklizmu. Iako su uslovi na trci bili izuzetno teški zbog visoke temperature, od početka do kraja sam davala svoj maksimum. Atmosfera je bila nevjerovatna i mnogo mi je značila podrška navijača na čitavoj stazi. Nakon upisa bodova očekuje me veliki napredak na UCI ranking listi i time završavam svoju najuspješniju sezonu u karijeri", rekla je Lejla Tanović.