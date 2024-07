Rijeka Sena i Pariz spremni za spektakl

Prije nego li francuski predsjednik Emanuel Makron izgovori rečenicu - „Proglašavam XXXIII Olimpijske igre otvorenim“, rijeka Seine, glavni gradski plovni put, zamijeniće tradicionalnu stazu, a pristaništa će služiti kao tribine za gledatelje.

Umjesto uobičajenih prizora sportista koji koračaju atletskom stazom, učesnici i gledaoci uživaće u živahnoj riječnoj povorci kroz srce francuske prijestolnice.

Nakon brojnih testova, uključujući i kupanje u Seini pariške gradonačelnice Ane Hidalgo, u Parizu je sve spremno na svečanost.

Prije 104 godine je prvi put u istoriji olimpizma, barem modernog doba, upriličen defile takmičara na otvaranju Igara. Bilo je to u belgijskom Antverpenu 1920. godine.

Od tada pa sve do doslovno danas, svečanost otvaranja se načelno nije razlikovala, jedna od druge. No, ono što je apsolutno svima bilo jedinstveno jest mjesto održavanja svečanosti otvaranja, kao i zatvaranja u konačnici. Na stadionu! Tako je bilo sve do Pariza 2024. godine.

Glavni francuski grad i Igre 2024. u njemu, ući će u istoriju kao prve ljetne olimpijske igre na kojima će se svečanost otvaranja održati izvan stadiona. Francuzi su se dosjetili nečeg ne samo inventivnog, nego i vrlo atraktivnog. Nemjerljivo atraktivnijeg, boljeg od svih dosadašnjih.

No, vratimo se ceremoniji plovidbe olimpijaca. Predviđeno je gotovo 100 brodova. Većina od 203 nacionalna olimpijska komitea imat će vlastite brodove, dok će manji dijeliti plovila.

Cjelokupnu je svečanost osmislio i potpisao Tomas Joli, pozorišni redatelj, umjetnički direktor svečanosti Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Parizu 2024. Iako su detalji pod velom tajne, predstava obećava veličanstvenu mješavinu tradicionalnih i modernih elemenata, odražavajući raznolik kulturni krajolik Francuske.

Po pristizanju na Trokadero, predviđen je defile zastava. To je još jedan od, uslovno rečeno, noviteta. Naime, od Tokija 2021. državnu zastavu nose dvoje - žena i muškarac.

Spektakl u parizu je zagarantovan, kao i nezaboravan doživljaj svim učesnicima te milijardama gledalaca TV ekranima.

